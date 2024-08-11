Неземна краса. 5 найбільших і найвеличніших храмів України (фото)

З початку історії людства храми та інші культові споруди будувались найбільш високими, красивими, величними. Тоді люди вважали собори та церкви "небом на землі", і намагалися зробити їх гідними цього символізму.
РБК-Україна (проект Styler) підібрало 5 найбільших та найвеличніших соборів нашої країни, які варто побачити кожному.
Києво-Печерська лавра, заснована в 11 столітті ченцями Антонієм та Феодосієм, сьогодні займає 24 гектари і налічує близько ста будівель та шість підземних храмів.
Більшість сучасних споруд були побудовані або реконструйовані в XVII-XVIII століттях, що надало лаврі риси українського бароко.
Ця церква висотою 88 метрів є найвищою будівлею Львова. Зведена на початку 20 століття, вона названа на честь імператриці Єлизавети Баварської, дружини Франца-Йосифа I.
Вражає як розмірами, так і унікальним неоготичним стилем.
Найбільший православний храм в Україні, що вміщує до 12 тисяч людей, має висоту 74 метри, з яких 17 метрів припадає на куполи. Площа храму перевищує 3 тисячі квадратних метрів.
Собор був завершений у 2002 році, і центральний парк Черкас, де він розташований, тепер також називається Соборним.
Цей величний собор висотою 80 метрів, є найбільшим православним храмом у Східній Європі. Спочатку побудований як дерев'яна церква в 1655 році, він набув сучасного вигляду в 1888 році після масштабної реконструкції.
Будівництво закінчили у 1901 році, використавши близько 7 мільйонів цеглин.
Двоярусний собор, збудований у 18 столітті на місці старої дерев'яної церкви, отримав сучасний вигляд завдяки капітальній реконструкції між 1882 і 1892 роками. До собору додали 56-метрову дзвіницю з курантами, виготовленими в Англії.
Після пошкодження курантів під час української революції, їх відреставрували в 1947 році.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання "Архітектурні та природні пам'ятки України", "Релігійно-інформаційна служба України", Вікіпедія.