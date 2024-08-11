Неземна краса. 5 найбільших і найвеличніших храмів України (фото)

Головна дзвіниця Києво-Печерської лаври

Києво-Печерська лавра, заснована в 11 столітті ченцями Антонієм та Феодосієм, сьогодні займає 24 гектари і налічує близько ста будівель та шість підземних храмів.

Більшість сучасних споруд були побудовані або реконструйовані в XVII-XVIII століттях, що надало лаврі риси українського бароко.

Головна дзвіниця, зведена між 1731 і 1744 роками, висотою 96,52 метра, видна з відстані 25-30 км. Щоб піднятися на вершину, потрібно подолати 374 сходинки (фото: Вікіпедія)

Церква святих Ольги і Єлизавети у Львові

Ця церква висотою 88 метрів є найвищою будівлею Львова. Зведена на початку 20 століття, вона названа на честь імператриці Єлизавети Баварської, дружини Франца-Йосифа I.

Вражає як розмірами, так і унікальним неоготичним стилем.

Попри свій вигляд, церква не є спадщиною середньовіччя, а була створена на початку 20 сторіччя (фото: Вікіпедія)

Свято-Михайлівський кафедральний собор у Черкасах

Найбільший православний храм в Україні, що вміщує до 12 тисяч людей, має висоту 74 метри, з яких 17 метрів припадає на куполи. Площа храму перевищує 3 тисячі квадратних метрів.

Собор був завершений у 2002 році, і центральний парк Черкас, де він розташований, тепер також називається Соборним.

Собор у Черкасах вище за Казанський собор у Санкт-Петербурзі, що має висоту трохи більше ніж 71 метр (фото: Dreamstime.com)

Свято-Благовіщенський собор у Харкові

Цей величний собор висотою 80 метрів, є найбільшим православним храмом у Східній Європі. Спочатку побудований як дерев'яна церква в 1655 році, він набув сучасного вигляду в 1888 році після масштабної реконструкції.

Будівництво закінчили у 1901 році, використавши близько 7 мільйонів цеглин.

Храм вражає своєю красою завдяки червоній цеглі з білим тинькуванням, що створює «смугастий» ефект (фото: Вікіпедія)

Спасо-Преображенський собор у Сумах

Двоярусний собор, збудований у 18 столітті на місці старої дерев'яної церкви, отримав сучасний вигляд завдяки капітальній реконструкції між 1882 і 1892 роками. До собору додали 56-метрову дзвіницю з курантами, виготовленими в Англії.

Після пошкодження курантів під час української революції, їх відреставрували в 1947 році.

Куранти заводять раз на три дні, що робить їх точнішими за кремлівські, які заводять кожні 12 годин (фото: Вікіпедія)