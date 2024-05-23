ua en ru
Чт, 23 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Історії та легенди. П'ять найкращих замків в Україні, які варто побачити влітку

Київ, Україна, Четвер 23 травня 2024 08:00
UA EN RU
Історії та легенди. П'ять найкращих замків в Україні, які варто побачити влітку Фото: Замки України (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці все частіше поєднують мандрівки країною із відвідуванням історичних пам'яток. В Україні збереглося чимало величних замків, які відіграли свою роль в історії країни.

РБК-Україна розповідає, які найкращі фортеці варто побачити влітку та де вони знаходяться.

Замок у Камянець-Подільському – місце фестивалів та романтики

Кам'янець-Подільська фортеця у Хмельницькій області – одна і найвідоміших та найпопулярніших серед туристів. Замок розташований на виступі Смотрицького каньйону на острові, а з містом його з'єднує Замковий міст.

Перша згадка про замок була у грамоті 14 століття, хоча дослідження археологів вказують на давнішу історії споруди – з 11-12 ст. У різні часи Кам'янець-Подільський замок служив оборонною фортецею та резиденцією для різних правителів.

Зараз фортеця знаходиться у складі історико-архітектурного національного заповідника "Кам'янець-Подільський". Там проводять різноманітні заходи, до війни це було місцем для фестивалів, польотів повітряних куль та романтичних вікендів.

В замковому комплексі є 11 башт з окремими історіями та експозиціями. Наприклад, у Папській вежі, побудованій на кошти папи Римського, була в'язниця. В ній відбував ув'язнення Устим Кармелюк. За легендою, його провідували жінки і дарували хусточки. З них він нібито зв'язав мотузку і втік із підземелля.

Історії та легенди. П'ять найкращих замків в Україні, які варто побачити влітку

Фото: Кам'янець-Подільська фортеця (pixabay.com)

У Чорній башті збереглося дерев'яне колесо, яке використовувалося для видобутку води з колодязя. Його видовбали в скелі, щоб забезпечувати місто водою на випадок облоги.

Замок Паланок – музей з легендами

Ще один із найкрасивіших замків України – замок Паланок у Мукачево на Закарпатті. Це одна з найстаріших оборонних споруд, яка була зведена на 68-метровій горі вулканічного походження ще до 11 століття.

У фортеці були прокладені підземні переходи, в яких під час облоги ховалися мешканці. Всередині замку збудовані три тераси, які ділять його на три рівні – Верхній, Середній, Нижній замки. Найстаріший замок – Верхній, інші добудовувалися пізніше. Паланок пережив багато облог і був у центрі угорсько-австрійського протистояння.

Історія замку також має свої легенди. Наприклад, власником замку колись був трансільванський князь Жигмонд Баторі, близький родич Эржбет Баторі, яку називали "кривавою графинею" за вбивства молодих дівчат.

Історії та легенди. П'ять найкращих замків в Україні, які варто побачити влітку

Фото: Замок Паланок (gettyimages.com)

За іншою легендою, всередині замку є колодязь, вирити який допомагав чорт. Його обдурили з оплатою і відтоді із колодязя чути звуки його метушні.

Зараз в замку Паланок працює історичний музей. Споруди знаходяться в гарному стані, і по території колишньої твердині проводять екскурсії.

Хотинська фортеця – мальовнича твердиня на Дністрі

Хотинська фортеця – одна з наймогутніших оборонних споруд у Східній Європі, яку збудували у 13-14 ст. на місці руського городища (10-13 ст.). Замок знаходиться на правому березі річки Дністер півдні Хотинського району Чернівецької області.

Це одна з найбільших і найгарніших фортець України. У кінці 14 ст. замок був перебудований, у 17 ст. його розширили та укріпили на замовлення турецького султана Магомета IV. В цей час звели знамениті фортифікаційні вежі та бастіони.

Хотинська фортеця належала до багатьох державних утворень – Молдавського князівства, Королівства Польського, Османської та Російської імперій. У 19 століття замок втратив своє значення як військовий об'єкт.

Історії та легенди. П'ять найкращих замків в Україні, які варто побачити влітку

Фото: Хотинська фортеця (gettyimages.com)

У радянські часи замок активно використовували під час зйомок фільмів на історичну тематику. Він виступав у ролі середньовічних замків: Ла-Рошель, Торкілстон, Мот.

Із 2000 року утворений державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська фортеця".

Луцький замок – один із найдавніших в Україні

Луцький замок вважається одним з найбільших, найдавніших і найкраще збережених замків України. Його збудували на місці дерев’яних укріплень руських князів. В Іпатіївському літописі згадки про Луцьку фортецю датовані 1085 роком. Розпочав будівництво литовський князь Любарт, тому замок носить його ім'я.

Оборонна споруда складалася колись з двох частин: Верхнього і Нижнього замку. Будівництво Верхнього замку розпочалося у 14 ст. і було завершене у 15 ст., хоча потім дещо змінювалося. Верхній замок непогано зберігся до наших днів.

Нижній замок - Окольний почали реконструювати у цеглі з початку 16 століття. Він був значно більший за площею, але від нього збереглися лише частини мурів та одна башта.

У 18 століття фортеця втратила своє оборонне значення. У 19 столітті у складі Російської імперії діяльність замку була припинена, після пожежі 1845 року вежі та мури почали розбирати на будівельний матеріал. На початку 20 століття замок почали ремонтувати, коли Волинь була у складі Польської Республіки. Там відкрили музей. Тоді замок у документах назвали замком Любарта. За радянської влади роботи в замку почалися з 1963 року.

Історії та легенди. П'ять найкращих замків в Україні, які варто побачити влітку

Фото: Луцький замок (wikimedia.org/Valentyne Kovalov)

Зараз у замку Любарта можна підніматися на височезні башти, звідки видно інші пам'ятки міста. У замку є цікаві музеї та підземелля.

Романтичний замок Шенборнів на Закарпатті

Ще один відомий замок у Закарпатті – палац графів Шенборнів на Закарпатті (у селі Карпати за 16 км від Мукачево) побудований в кінці 19 століття. З'явився маєток із дерев'яного мисливського будинку в урочищі Берегвар, яким володіли австрійські аристократи. Потім палац розбудували до замку в стилі неоромантики.

Палац побудований за астрономічним принципом. Чотири вежі по кутах символізують пори року. На даху замку – 52 димоходи: за кількістю тижнів у році. У будівлі 12 входів та 365 вікон. Ще одне вікно в честь високосного року замуроване. Вікна були прикрашені вітражами на біблійну тематику. Досі збереглися барельєфи на античну тематику.

Історії та легенди. П'ять найкращих замків в Україні, які варто побачити влітку

Фото: Замок Шенборнів на Закарпатті (wikimedia.org)

До 1944 року замок належав роду Шенборнів, а пізніше радянська влада відкрила там санаторій, який діє і зараз.

Нагадаємо, ми писали про найкращі замки-руїни в Україні, які збереглися до наших днів.

Також ми розповідали про топ-10 найкращих фортець, які варто побачити в Україні. Це замки, які гарно збереглися до наших днів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
замок Туризм
NEWS
Повістки на роботі. Як каратимуть роботодавців за порушення правил мобілізації
Повістки на роботі. Як каратимуть роботодавців за порушення правил мобілізації
DAILY
Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити