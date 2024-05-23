Історії та легенди. П'ять найкращих замків в Україні, які варто побачити влітку

Українці все частіше поєднують мандрівки країною із відвідуванням історичних пам'яток. В Україні збереглося чимало величних замків, які відіграли свою роль в історії країни.

РБК-Україна розповідає, які найкращі фортеці варто побачити влітку та де вони знаходяться.

Замок у Камянець-Подільському – місце фестивалів та романтики

Кам'янець-Подільська фортеця у Хмельницькій області – одна і найвідоміших та найпопулярніших серед туристів. Замок розташований на виступі Смотрицького каньйону на острові, а з містом його з'єднує Замковий міст.

Перша згадка про замок була у грамоті 14 століття, хоча дослідження археологів вказують на давнішу історії споруди – з 11-12 ст. У різні часи Кам'янець-Подільський замок служив оборонною фортецею та резиденцією для різних правителів.

Зараз фортеця знаходиться у складі історико-архітектурного національного заповідника "Кам'янець-Подільський". Там проводять різноманітні заходи, до війни це було місцем для фестивалів, польотів повітряних куль та романтичних вікендів.

В замковому комплексі є 11 башт з окремими історіями та експозиціями. Наприклад, у Папській вежі, побудованій на кошти папи Римського, була в'язниця. В ній відбував ув'язнення Устим Кармелюк. За легендою, його провідували жінки і дарували хусточки. З них він нібито зв'язав мотузку і втік із підземелля.

Фото: Кам'янець-Подільська фортеця (pixabay.com)

У Чорній башті збереглося дерев'яне колесо, яке використовувалося для видобутку води з колодязя. Його видовбали в скелі, щоб забезпечувати місто водою на випадок облоги.

Замок Паланок – музей з легендами

Ще один із найкрасивіших замків України – замок Паланок у Мукачево на Закарпатті. Це одна з найстаріших оборонних споруд, яка була зведена на 68-метровій горі вулканічного походження ще до 11 століття.

У фортеці були прокладені підземні переходи, в яких під час облоги ховалися мешканці. Всередині замку збудовані три тераси, які ділять його на три рівні – Верхній, Середній, Нижній замки. Найстаріший замок – Верхній, інші добудовувалися пізніше. Паланок пережив багато облог і був у центрі угорсько-австрійського протистояння.

Історія замку також має свої легенди. Наприклад, власником замку колись був трансільванський князь Жигмонд Баторі, близький родич Эржбет Баторі, яку називали "кривавою графинею" за вбивства молодих дівчат.

Фото: Замок Паланок (gettyimages.com)

За іншою легендою, всередині замку є колодязь, вирити який допомагав чорт. Його обдурили з оплатою і відтоді із колодязя чути звуки його метушні.

Зараз в замку Паланок працює історичний музей. Споруди знаходяться в гарному стані, і по території колишньої твердині проводять екскурсії.

Хотинська фортеця – мальовнича твердиня на Дністрі

Хотинська фортеця – одна з наймогутніших оборонних споруд у Східній Європі, яку збудували у 13-14 ст. на місці руського городища (10-13 ст.). Замок знаходиться на правому березі річки Дністер півдні Хотинського району Чернівецької області.

Це одна з найбільших і найгарніших фортець України. У кінці 14 ст. замок був перебудований, у 17 ст. його розширили та укріпили на замовлення турецького султана Магомета IV. В цей час звели знамениті фортифікаційні вежі та бастіони.

Хотинська фортеця належала до багатьох державних утворень – Молдавського князівства, Королівства Польського, Османської та Російської імперій. У 19 століття замок втратив своє значення як військовий об'єкт.

Фото: Хотинська фортеця (gettyimages.com)

У радянські часи замок активно використовували під час зйомок фільмів на історичну тематику. Він виступав у ролі середньовічних замків: Ла-Рошель, Торкілстон, Мот.

Із 2000 року утворений державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська фортеця".

Луцький замок – один із найдавніших в Україні

Луцький замок вважається одним з найбільших, найдавніших і найкраще збережених замків України. Його збудували на місці дерев’яних укріплень руських князів. В Іпатіївському літописі згадки про Луцьку фортецю датовані 1085 роком. Розпочав будівництво литовський князь Любарт, тому замок носить його ім'я.

Оборонна споруда складалася колись з двох частин: Верхнього і Нижнього замку. Будівництво Верхнього замку розпочалося у 14 ст. і було завершене у 15 ст., хоча потім дещо змінювалося. Верхній замок непогано зберігся до наших днів.

Нижній замок - Окольний почали реконструювати у цеглі з початку 16 століття. Він був значно більший за площею, але від нього збереглися лише частини мурів та одна башта.

У 18 століття фортеця втратила своє оборонне значення. У 19 столітті у складі Російської імперії діяльність замку була припинена, після пожежі 1845 року вежі та мури почали розбирати на будівельний матеріал. На початку 20 століття замок почали ремонтувати, коли Волинь була у складі Польської Республіки. Там відкрили музей. Тоді замок у документах назвали замком Любарта. За радянської влади роботи в замку почалися з 1963 року.

Фото: Луцький замок (wikimedia.org/Valentyne Kovalov)

Зараз у замку Любарта можна підніматися на височезні башти, звідки видно інші пам'ятки міста. У замку є цікаві музеї та підземелля.

Романтичний замок Шенборнів на Закарпатті

Ще один відомий замок у Закарпатті – палац графів Шенборнів на Закарпатті (у селі Карпати за 16 км від Мукачево) побудований в кінці 19 століття. З'явився маєток із дерев'яного мисливського будинку в урочищі Берегвар, яким володіли австрійські аристократи. Потім палац розбудували до замку в стилі неоромантики.

Палац побудований за астрономічним принципом. Чотири вежі по кутах символізують пори року. На даху замку – 52 димоходи: за кількістю тижнів у році. У будівлі 12 входів та 365 вікон. Ще одне вікно в честь високосного року замуроване. Вікна були прикрашені вітражами на біблійну тематику. Досі збереглися барельєфи на античну тематику.

Фото: Замок Шенборнів на Закарпатті (wikimedia.org)

До 1944 року замок належав роду Шенборнів, а пізніше радянська влада відкрила там санаторій, який діє і зараз.