Неземная красота. 5 самых больших и величественных храмов Украины (фото)

Главная колокольня Киево-Печерской лавры

Киево-Печерская лавра, основанная в 11 веке монахами Антонием и Феодосием, сегодня занимает 24 гектара и насчитывает около ста построек и шесть подземных храмов.

Большинство современных сооружений было построено или реконструировано в XVII-XVIII веках, что придало лавре черты украинского барокко.

Главная колокольня, возведенная между 1731 и 1744 годами, высотой 96,52 метра, видна с расстояния 25-30 км. Чтобы подняться на вершину, нужно преодолеть 374 ступени (фото: Википедия)

Церковь святых Ольги и Елизаветы во Львове

Эта церковь высотой 88 метров является самым высоким зданием Львова. Возведенная в начале 20 века, она названа в честь императрицы Елизаветы Баварской, жены Франца-Иосифа I.

Впечатляет как размерами, так и уникальным неоготическим стилем.

Несмотря на свой облик, церковь не является наследием средневековья, а была создана в начале 20 века (фото: Википедия)

Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах

Самый большой православный храм в Украине, вмещающий до 12 тысяч человек, имеет высоту 74 метра, из которых 17 метров приходится на купола. Площадь храма превышает 3 тысячи квадратных метров.

Собор был завершен в 2002 году, и центральный парк Черкасс, где он расположен, теперь также называется Соборным.

Собор в Черкассах выше Казанского собора в Санкт-Петербурге, который имеет высоту чуть более 71 метра (фото: Dreamstime.com)

Свято-Благовещенский собор в Харькове

Этот величественный собор высотой 80 метров является крупнейшим православным храмом в Восточной Европе. Первоначально построенный как деревянная церковь в 1655 году, он приобрел современный вид в 1888 году после масштабной реконструкции.

Строительство окончили в 1901 году, использовав около 7 миллионов кирпичей.

Храм поражает своей красотой благодаря красному кирпичу с белой штукатуркой, что создает «полосатый» эффект (фото: Википедия)

Спасо-Преображенский собор в Сумах

Двухъярусный собор, построенный в 18 веке на месте старой деревянной церкви, получил современный вид благодаря капитальной реконструкции между 1882 и 1892 годами. В собор добавили 56-метровую колокольню с курантами, изготовленными в Англии.

После повреждения курантов во время украинской революции их отреставрировали в 1947 году.

Куранты заводят раз в три дня, что делает их точнее кремлевских, которые заводят каждые 12 часов (фото: Википедия)