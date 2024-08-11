Неземная красота. 5 самых больших и величественных храмов Украины (фото)

С начала истории человечества храмы и другие культовые постройки строились самыми высокими, красивыми, величественными. Тогда люди считали соборы и церкви "небом на земле", и пытались сделать их достойными этого символизма.
РБК-Украина (проект Styler) подобрало 5 самых больших и величественных соборов нашей страны, которые стоит увидеть каждому.
Киево-Печерская лавра, основанная в 11 веке монахами Антонием и Феодосием, сегодня занимает 24 гектара и насчитывает около ста построек и шесть подземных храмов.
Большинство современных сооружений было построено или реконструировано в XVII-XVIII веках, что придало лавре черты украинского барокко.
Эта церковь высотой 88 метров является самым высоким зданием Львова. Возведенная в начале 20 века, она названа в честь императрицы Елизаветы Баварской, жены Франца-Иосифа I.
Впечатляет как размерами, так и уникальным неоготическим стилем.
Самый большой православный храм в Украине, вмещающий до 12 тысяч человек, имеет высоту 74 метра, из которых 17 метров приходится на купола. Площадь храма превышает 3 тысячи квадратных метров.
Собор был завершен в 2002 году, и центральный парк Черкасс, где он расположен, теперь также называется Соборным.
Этот величественный собор высотой 80 метров является крупнейшим православным храмом в Восточной Европе. Первоначально построенный как деревянная церковь в 1655 году, он приобрел современный вид в 1888 году после масштабной реконструкции.
Строительство окончили в 1901 году, использовав около 7 миллионов кирпичей.
Двухъярусный собор, построенный в 18 веке на месте старой деревянной церкви, получил современный вид благодаря капитальной реконструкции между 1882 и 1892 годами. В собор добавили 56-метровую колокольню с курантами, изготовленными в Англии.
После повреждения курантов во время украинской революции их отреставрировали в 1947 году.
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При написании материала использовались следующие источники: издания "Архитектурные и природные памятники Украины", "Религиозно-информационная служба Украины", Википедия.