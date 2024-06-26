Топ-5 найчарівніших містечок у світі: де обов'язково потрібно побувати

Серце певних країн часто лежить не у великих містах чи туристичних пам'ятках, а у маленьких тихих селах та містечках. Вони просякнуті історією, сповнені місцевого шарму і можуть наситити враженнями найвибагливішого мандрівника.

Які 5 містечок вважаються найчарівнішими й там обов'язково потрібно побувати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на News Bytes.

Гітхорн, Нідерланди

Завдяки великій кількості дерев та величезному національному парку, містечко Гітхорн в Нідерландах вважають одним з найзеленіших районів країни. Це невеличке місто без великої кількості автомобілів, де замість доріг - величезна кількість каналів.

У Гітхорні понад 175 мостів, які перетинають рівнини. А через кількість водойм та річок, Гітхорн називають Венецією Нідерландів.

Гітхорн в Нідерландах (фото: Вікіпедія)

Бібері, Англія

Це село, історія якого починається у 17 столітті, оточено захоплюючими краєвидами в безтурботному незайманому місці. Колись у містечку був монастирський магазин вовни, а зараз там стоять котеджі ткачів.

Через усе село протікає мальовнича річка Колн, притоці Темзи, оточена кам'яними будинками з крутими дахами. І це створює неймовірної краси картину. Арлінгтон-Роу- національно відомий заповідник, який зображений на внутрішній сторінці обкладинки деяких британських паспортів.

Бібері - містечко, яке фотографують найбільше та найчастіше серед усіх селищ в Сполученому Королівстві. Вперше це містечко згадується у Книзі Страшного Суду, у 1086 році.

Бібері в Англії (фото: Вікіпедія)

Ія, Греція

Невеличке чарівне село, яке розташоване на вершині скель Санторіні. Це сліпуче біле містечко з церквам і синіми куполами, що виходять на Егейське море.

Ія відоме своїми неймовірними заходами сонця, вузькими звивистими вуличкам та яскравими бугенвілями. Основні особливості цього міста - вітряк, резиденція капітана та вишукані білі будівлі.

Площа села - близько 20 квадратних кілометрів, а кількість населення - близько 1500 людей. У 19-20 столітті це було місто мореплавців, яке процвітало завдяки торгівлі по всьому Середземномор'ю. У 1956 стався сильний землетрус і багато місцевих жителів виїхало у більш безпечні регіони.

Ія в Греції (фото: Вікіпедія)

Галльштатт, Австрія

Одне з найдавніших поселень Австрії - Галльштатт, яке розташоване між озером і високими горами Дахштайн. Це неймовірно красиве альпійське село, яке дуже полюбляють туристи та фотографи.

Одна з найцікавіших пам'яток - музей старожитностей, де є експонати віком 7000 років. Містечко - центр гальштатської культури, пам'ятка ЮНЕСКО. Добратися у Галльштатт важкувато, але воно того вартує.

Галльштатт в Австрії (фото: Вікіпедія)

Попай, Мальта

Це містечко розташоване на вершині скелі з видом на Анкор-Бей. Попай пройшло довгий шлях від декорацій для мюзиклу у 1980-х роках "Попай" до того, щоб стати одним з найпопулярніших туристичних місць на Мальті. У містечку є музеї, круїзи на човнах, лялькові вистави та багато цікавих місць.

Попай на Мальті (фото: Вікіпедія)