Топ-5 найчарівніших містечок у світі: де обов'язково потрібно побувати
Серце певних країн часто лежить не у великих містах чи туристичних пам'ятках, а у маленьких тихих селах та містечках. Вони просякнуті історією, сповнені місцевого шарму і можуть наситити враженнями найвибагливішого мандрівника.
Які 5 містечок вважаються найчарівнішими й там обов'язково потрібно побувати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на News Bytes.
Гітхорн, Нідерланди
Завдяки великій кількості дерев та величезному національному парку, містечко Гітхорн в Нідерландах вважають одним з найзеленіших районів країни. Це невеличке місто без великої кількості автомобілів, де замість доріг - величезна кількість каналів.
У Гітхорні понад 175 мостів, які перетинають рівнини. А через кількість водойм та річок, Гітхорн називають Венецією Нідерландів.
Гітхорн в Нідерландах (фото: Вікіпедія)
Бібері, Англія
Це село, історія якого починається у 17 столітті, оточено захоплюючими краєвидами в безтурботному незайманому місці. Колись у містечку був монастирський магазин вовни, а зараз там стоять котеджі ткачів.
Через усе село протікає мальовнича річка Колн, притоці Темзи, оточена кам'яними будинками з крутими дахами. І це створює неймовірної краси картину. Арлінгтон-Роу- національно відомий заповідник, який зображений на внутрішній сторінці обкладинки деяких британських паспортів.
Бібері - містечко, яке фотографують найбільше та найчастіше серед усіх селищ в Сполученому Королівстві. Вперше це містечко згадується у Книзі Страшного Суду, у 1086 році.
Бібері в Англії (фото: Вікіпедія)
Ія, Греція
Невеличке чарівне село, яке розташоване на вершині скель Санторіні. Це сліпуче біле містечко з церквам і синіми куполами, що виходять на Егейське море.
Ія відоме своїми неймовірними заходами сонця, вузькими звивистими вуличкам та яскравими бугенвілями. Основні особливості цього міста - вітряк, резиденція капітана та вишукані білі будівлі.
Площа села - близько 20 квадратних кілометрів, а кількість населення - близько 1500 людей. У 19-20 столітті це було місто мореплавців, яке процвітало завдяки торгівлі по всьому Середземномор'ю. У 1956 стався сильний землетрус і багато місцевих жителів виїхало у більш безпечні регіони.
Ія в Греції (фото: Вікіпедія)
Галльштатт, Австрія
Одне з найдавніших поселень Австрії - Галльштатт, яке розташоване між озером і високими горами Дахштайн. Це неймовірно красиве альпійське село, яке дуже полюбляють туристи та фотографи.
Одна з найцікавіших пам'яток - музей старожитностей, де є експонати віком 7000 років. Містечко - центр гальштатської культури, пам'ятка ЮНЕСКО. Добратися у Галльштатт важкувато, але воно того вартує.
Галльштатт в Австрії (фото: Вікіпедія)
Попай, Мальта
Це містечко розташоване на вершині скелі з видом на Анкор-Бей. Попай пройшло довгий шлях від декорацій для мюзиклу у 1980-х роках "Попай" до того, щоб стати одним з найпопулярніших туристичних місць на Мальті. У містечку є музеї, круїзи на човнах, лялькові вистави та багато цікавих місць.
Попай на Мальті (фото: Вікіпедія)
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