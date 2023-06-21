5 найбільш агресивних порід кішок з нестерпним характером

Кішки можуть бути злими, агресивними і норовливими тваринами, навіть якщо не давати їм приводу до такої поведінки. Ця особливість характеру залежить, у тому числі, від породи. Тож якщо ви хочете завести собі домашнього улюбленця, враховуйте ці моменти.
Які породи не дуже товариські, дізнайтеся з матеріалу Styler далі.
Про котів сіамської породи кажуть, що вони можуть бути мстивими і злопам'ятними.
Ці горді тварини не люблять надмірної уваги, зневажливого ставлення, посягань на свою територію або їжу. На порушення кордонів можуть відповісти агресією, тож їхні власники часто ходять з подряпинами.
Якщо сіамська кішка "вирішить образитися", вона може помститися одразу або зробити це в найбільш несподіваний момент.
Заводчики не рекомендують заводити сіамців при наявності маленьких дітей, які можуть образити кота несвідомо.
Сіамські коти можуть бути мстивими (фото: pixabay)
Мейн-куни - одні з найбільших серед домашніх кішок з характерними китицями на вухах і масою тіла до 15 кг
Вони мають високий інтелект і більшість часудобродушні тварини, які не люблять надовго залишатися на самоті.
Тим не менш іноді вони стають непередбачуваними і можуть проявляти агресію, особливо по відношенню до сторонніх або через виявлення зайвої наполегливості. Враховуючи великі габарити мейн-куна, кривдник може отримати серйозні травми.
Мейн-куни - справжні велетні (фото: pixabay)
Коти бенгальської породи відрізняються імпульсивним темпераментом і яскраво вираженим мисливським інстинктом.
Їм з самого дитинства потрібно багато уваги і ласки, інакше кошеня може вирости агресивним звіром.
Бенгальські кішки дуже активні і допитливі, тому не люблять сидіти на руках і, залишаючись надовго наодинці можуть влаштувати повний безлад у домі.
Вони не виносять грубого тону або крику, який також може стати причиною агресивної поведінки.
Бенгальці - природжені мисливці (фото: pixabay)
Незважаючи на вид плюшевої іграшки, більшість британських котів відрізняється незалежним і гордим темпераментом.
Вони вважають за краще дистанціюватися від людей, особливо сторонніх, і рідко терплять, коли їх проти волі беруть на руки і надмірно мнуть. При такому ставленні подряпин і укусів не доведеться довго чекати.
Встановити довірчі відносини з британцем можна лише за умови тривалого спілкування.
Британець м'який і добрий, поки його не чіпають (фото: pixabay)
Великі пухнасті коти часто згодні дружити тільки зі своїм господарем і відважно охороняти свої володіння від посягань сторонніх, тому їх характер нерідко порівнюють із собачим.
Однак вони не будуть проявляти агресію без вагомої причини. Якщо така з’явиться - тварини будуть відчайдушно захищатися.
Сибіряки дуже віддані й мають потребу в спілкуванні, але нав’язлива увага може стати причиною агресивної поведінки.
Сибірська кішка може поводитися, як собака (фото: pixabay)
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