5 найбільш агресивних порід кішок з нестерпним характером

Сіамські

Про котів сіамської породи кажуть, що вони можуть бути мстивими і злопам'ятними.

Ці горді тварини не люблять надмірної уваги, зневажливого ставлення, посягань на свою територію або їжу. На порушення кордонів можуть відповісти агресією, тож їхні власники часто ходять з подряпинами.

Якщо сіамська кішка "вирішить образитися", вона може помститися одразу або зробити це в найбільш несподіваний момент.

Заводчики не рекомендують заводити сіамців при наявності маленьких дітей, які можуть образити кота несвідомо.

Сіамські коти можуть бути мстивими (фото: pixabay)

Мейн-кун

Мейн-куни - одні з найбільших серед домашніх кішок з характерними китицями на вухах і масою тіла до 15 кг

Вони мають високий інтелект і більшість часудобродушні тварини, які не люблять надовго залишатися на самоті.

Тим не менш іноді вони стають непередбачуваними і можуть проявляти агресію, особливо по відношенню до сторонніх або через виявлення зайвої наполегливості. Враховуючи великі габарити мейн-куна, кривдник може отримати серйозні травми.

Мейн-куни - справжні велетні (фото: pixabay)

Бенгальці

Коти бенгальської породи відрізняються імпульсивним темпераментом і яскраво вираженим мисливським інстинктом.

Їм з самого дитинства потрібно багато уваги і ласки, інакше кошеня може вирости агресивним звіром.

Бенгальські кішки дуже активні і допитливі, тому не люблять сидіти на руках і, залишаючись надовго наодинці можуть влаштувати повний безлад у домі.

Вони не виносять грубого тону або крику, який також може стати причиною агресивної поведінки.

Бенгальці - природжені мисливці (фото: pixabay)

Британці

Незважаючи на вид плюшевої іграшки, більшість британських котів відрізняється незалежним і гордим темпераментом.

Вони вважають за краще дистанціюватися від людей, особливо сторонніх, і рідко терплять, коли їх проти волі беруть на руки і надмірно мнуть. При такому ставленні подряпин і укусів не доведеться довго чекати.

Встановити довірчі відносини з британцем можна лише за умови тривалого спілкування.

Британець м'який і добрий, поки його не чіпають (фото: pixabay)

Сибірські

Великі пухнасті коти часто згодні дружити тільки зі своїм господарем і відважно охороняти свої володіння від посягань сторонніх, тому їх характер нерідко порівнюють із собачим.

Однак вони не будуть проявляти агресію без вагомої причини. Якщо така з’явиться - тварини будуть відчайдушно захищатися.

Сибіряки дуже віддані й мають потребу в спілкуванні, але нав’язлива увага може стати причиною агресивної поведінки.

Сибірська кішка може поводитися, як собака (фото: pixabay)