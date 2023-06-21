5 наиболее агрессивных пород кошек с невыносимым характером

Сиамские

О котах сиамской породы говорят, что они могут быть мстительными и злопамятными.

Эти гордые животные не любят чрезмерного внимания, пренебрежительного отношения, посягательств на свою территорию или еду. На нарушение границ могут ответить агрессией, поэтому их владельцы часто ходят с царапинами.

Если сиамская кошка "решит обидеться", она может отомстить сразу или сделать это в самый неожиданный момент.

Заводчики не рекомендуют заводить сиамцев при наличии маленьких детей, которые могут обидеть кота неосознанно.

Сиамские коты могут быть мстительными (фото: pixabay)

Мэйн-кун

Мейн-куны - одни из самых больших среди домашних кошек с характерными кистями на ушах и массой тела до 15 кг.

Они имеют высокий интеллект и большинство времени добродушные животные, которые не любят надолго оставаться в одиночестве.

Тем не менее иногда они становятся непредсказуемыми и могут проявлять агрессию, особенно по отношению к посторонним или из-за выявления излишней настойчивости. Учитывая большие габариты мейн-куна, обидчик может получить серьезные травмы.

Мэйн-куны - настоящие великаны (фото: pixabay)

Бенгальцы

Кошки бенгальской породы отличаются импульсивным темпераментом и ярко выраженным охотничьим инстинктом.

Им с самого детства нужно много внимания и ласки, иначе котенок может вырасти агрессивным зверем.

Бенгальские кошки очень активны и любознательны, поэтому не любят сидеть на руках и, оставаясь надолго наедине, могут устроить полный беспорядок в доме.

Они не выносят грубого тона или крика, который может стать причиной агрессивного поведения.

Бенгальцы - прирожденные охотники (фото: pixabay)

Британцы

Несмотря на вид плюшевой игрушки, большинство британских кошек отличается независимым и гордым темпераментом.

Они предпочитают дистанцироваться от людей, особенно посторонних, и редко терпят, когда их против воли берут на руки и чрезмерно тискают. При таком отношении царапин и укусов не придется долго ждать.

Установить доверительные отношения с британцем можно только при длительном общении.

Британец мягкий и добрый, пока его не трогают (фото: pixabay)

Сибирские

Большие пушистые коты часто согласны дружить только со своим хозяином и смело охранять свои владения от посягательств посторонних, поэтому их характер нередко сравнивают с собачьим.

Однако они не будут проявлять агрессию без веской причины. Если таковая появится - животные будут отчаянно защищаться.

Сибиряки очень верные и нуждаются в общении, но навязчивое внимание может стать причиной агрессивного поведения.

Сибирская кошка может вести себя как собака (фото: pixabay)