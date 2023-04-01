5 міфів про харчування під час вагітністі, в які й досі вірять: дізнайтеся правду

Вагітність - це особливий період у житті кожної жінки. У цей час важливо ретельно піклуватися про самопочуття та стан здоров'я, адже від цього залежатиме добробут дитини. Проте навколо вагітності є купа міфів, які досі активно поширюються.

В які міфи про харчування під час вагітності не варто вірити, розповіла нутриціолог Ольга Дорош на своїй сторінці в Instagram .

Потрібно їсти за двох

За словами експерта, це нічим необґрунтований міф, адже в першому триместрі до своєї добової норми калорій не потрібно нічого додавати.

Якщо ви виношуєте одну дитину, у другому триместрі вам можуть знадобитися додаткових 340 калорій, а в третьому - 450.

Для довідки нутриціолог наводить приклади продуктів і кількістю калорій в них:

50 грамів снікерса - 242 калорії

75 грамів круасана - 304 калорії

90 грамів банана - 85 калорій

2 яйця - 155 калорій

Вагітним не можна пити каву

Ольга пояснює, що, звісно, споживання варто обмежити або зменшити. Проте 1-2 чашки абсолютно не завадять, особливо якщо кава додає вам сил.

"Дослідження показують, що помірне споживання кофеїну (менш як 200 грамів на день) не здатні спровокувати викидень або передчасні пологи. Не забувайте, що кофеїн також є в шоколаді та чаї", - пояснює фахівець.

Від перекусів розвинеться діабет

Не варто обмежувати себе в їжі, якщо ви справді відчуваєте голод. Для вагітних нормально їсти 3-7 разів на день. Якщо ж цю норму скоротити до двох чи одного, то можуть виникати запитання щодо отримання жінкою всіх необхідних нутрієнтів. Крім того, режим харчування залежить від калорійності, стану здоров'я, режиму сну та відсутності або наявності токсикозу.

Щоранку треба пити свіжовичавлені фреші

Міф про користь свіжовичавлених соків уже давно розвіяли, проте є люди, які в нього досі вірять. Міф полягає в тому, що у свіжих соках нібито містяться поживні речовини з фруктів.

Однак насправді соки - це величезна доза цукру та вуглеводів, які не насичують організм. Добова норма цукру для дорослих - 25 грамів, а в одній склянці соку - приблизно 250, тобто в 10 разів більше!

Потрібно дотримуватися гіпоалергенної дієти

Цей міф побутує у зв'язку з алергіями в дітей. Якщо вагітна буде дотримуватися такої дієти, то нібито зможе уникнути розвитку алергії в малюка. У такому разі з раціону потрібно виключити молоко, арахіс, яйця, глютен. Це створює сильний дефіцит у її раціоні.

У 2018 році Комітет з токсичності хімічних речовин у харчових товарах дійшов висновку, що немає жодних підстав уникати алергенних продуктів під час вагітності. Це не впливає на розвиток алергії в дитини.