Ось ці косметичні процедури не можна робити під час вагітності, щоб не нашкодити дитині

Жінки завжди прагнуть мати красивий та доглянутий вигляд. Втім не усі косметичні процедури можна проходити під час вагітності. Деякі із них здатні негативно відбитись на здоров'ї матері або дитини.

Про це розповіла гінеколог Єлена Арендар на своїй сторінці в Instagram .

Які косметичні процедури заборонені під час вагітності

"Вагітність - це період бушування гормонів, а ще подвійна відповідальність. Але жінка хоче мати привабливий та доглянутий вигляд у такий важливий період свого життя. Так що можна, а що - ні?", - пише експертка.

Безпечні процедури:

Фарбувати брові, волосся, нігті

Нарощувати та ламінувати вії

Манікюр та педикюр (але має бути стерильність інструментів)

Масаж обличчя та доглядові процедури

Стрижка волосся, укладка

Експерт називає 5 основних процедур, які не рекомендовано робити під час вагітності.

Ботокс

Вплив ботоксу на організм жінки під час вагітності не вивчений повністю. У процесі проведення "ін'єкції краси" вводиться речовина, що володіє токсичними властивостями. Її концентрація мінімальна, але від несприятливих наслідків ніхто не застрахований.

У першому триместрі плід уже чутливий до впливу токсинів та шкідливих мікроорганізмів.

Будь-які ін'єкційні методики

Усі ін'єкційні методики протипоказані під час вагітності (біоревіталізація, ліполітики, філер). Хімічні речовини, що вводяться, можуть спричинити реакцію, як місцеву, так і загальну.

Будь-яка процедура може мати певні ускладнення та побічні ефекти. І на фоні природного зниження імунітету та гормональних змін організм жінки може зреагувати на діючу речовину непередбачуваним чином.

Ретинол

Ретиноли в кремах і пілінгах - заборонені. Вони мають тератогенний ефект, тобто викликають вади розвитку у плоду.

Солярій

Ця процедура небезпечна і не тільки для вагітних.