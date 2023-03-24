Розтяжок при вагітності можна уникнути: гінеколог розповіла, як

Розтяжки (стрії) при вагітності - доволі часте явище, але вони з'являються не завжди. При правильному догляді можна зберегти шкіру на животі майже такою ж гарною і пружною, як і до вагітності.

Як це зробити, розповіла гінеколог Елені Чолас в Instagram .

Факти про розтяжки, про які ви могли не знати:

це не хвороба і не є показником стану здоров’я вагітної чи малюка;

"свіжі" розтяжки бувають фіолетового або бордового кольору, а з часом блідішають і набувають кольору шкіри;

розтяжки не засмагають, бо в них нема пігменту;

розтяжки бувають не тільки у вагітних, вони можуть з'являтися у чоловіків, а також в підлітковому віці.

У вагітних вони частіше виникають після 20 тижнів через інтенсивний ріст матки та животика, що призводить до різкого розтягнення шкіри;

Від чого залежить, з'являться у вас розтяжки чи ні:

генетичної схильності;

еластичності шкіри;

ступеню зволоження шкіри;

Якщо на перший фактор ви вплинути не можете, то на другий, а особливо - третій - можете

Щоб уникнути розтяжок слід притримуватись дуже легких правил:

правильне харчування для контролю набору ваги при вагітності;

вживати достатню кількість води;

приймати контрастний душ;

здоровий сон.

Для зволоження шкіри ви можете скористатися улюбленим бальзамом, чи кремом-емолентом. Шукайте в описі такі характеристики, як відновлення бар'єрних функцій та мікробіому шкіри; інтенсивне та довге зволоження шкіри; зменшення змін, що пов'язані з сухістю.