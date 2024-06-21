5 маловідомих фактів про "головні вуса країни" Павла Зіброва

Сьогодні, 21 червня, відомий український співак і володар найрозкішніших вусів серед українських артистів Павло Зібров відзначає 67-й день народження.

З цієї нагоди РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатись 5 маловідомих фактів про виконавця.

Брав гонорар за свої виступи товаром

Свого часу Павло виступав разом з Аллою Кудлай перед співробітниками м'ясокомбінату.

Як оплату артистам дали свиню.

"Потім ще був випадок на птахофабриці, де мені вручили 500 яєць в лотках. Ми їх потім друзям роздавали", - пригадував артист.

Має статус учасника бойових дій

У народного артиста України є статус учасника бойових дій через військову службу в Афганістані, де він був 45 років тому.

"Я - учасник бойових дій в Афганістані, 45 років тому воював. Коли строкова служба в мене була, то ми їздили декілька разів туди з концертами. І військові пісні співали, і народні українські, і естрадні. Ми піднімали бойовий дух нашим солдатам і співали для афганської армії, для наших побратимів", - розповідав співак.

Павло Зібров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Хотів би зіграти Рембо у кіно

У Зіброва вже є невеликий досвід зйомок у кіно. В одному зі своїх інтерв’ю музикант зізнався, що хоче отримати серйозну роль, відкритись не в комедійній, а в більш драматичній ролі.

"Якщо будуть знімати знаменитий фільм-оперету "Містер Ікс", то я б з радістю зіграв головного персонажа і заспівав би, звісно. В моєму репертуарі вже років 20 – 25 є арія Містера Ікс. Також хотів би зіграти Рембо. Точніше - ЗібРембо, як в "Лізі Сміху", тільки в повноцінному фільмі", - ділився співак.

Павло Зібров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Втратив дитини

Павло та його дружина Марина довго не могли мати дітей, а коли кохана виконавця завагітніла, у неї стався викидень.

Це стало справжньою трагедією, оскільки подружжя на той момент було вже не молоде.

"Це трагедія, коли ти чекаєш, тим більше ти вже достатньо дорослий, тобі вже не 18, і не 20. Ми розуміли, що з кожним роком це все складніше і складніше", - зазначив артист.

Після цього випадку зневірена пара звернулася до друга-цілителя.

"Він якусь водичку заряджав, дав її попити, якісь записочки писав, ієрогліфи, ми не знаємо. Проходить місяць, Марина каже: "Мені здається, я завагітніла", - пригадав Зібров.

Так і з'явилася на світ їхня спільна дочка Діана.

Павло Зібров з дружиною і донькою (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Не спілкується із сином

Рідних дітей у Павла двоє - син Сергій та донька Діана. Але є ще Олександр Зібров - син другої дружини співака.

Сергій із зірковим батьком не спілкується, як і з його дружиною Мариною і своєю єдинокровною сестрою.

"Сергій не спілкується ні з Діаною, ні із (сином Марини Зібрової від першого шлюбу) Сашою. Коли були менші, Сергій до нас приходив, коли у школі вчився. Потім усе – Сергій оженився. Своя сім’я - відрізаний ломоть", - розповідав артист.