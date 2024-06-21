5 малоизвестных фактов о "главных усах страны" Павле Зиброве

Брал гонорар за свои выступления товаром

В свое время Павел выступал вместе с Аллой Кудлай перед сотрудниками мясокомбината.

В качестве оплаты артистам дали свинью.

"Потом еще был случай на птицефабрике, где мне вручили 500 яиц в лотках. Мы их потом друзьям раздавали", - вспоминал артист.

Имеет статус участника боевых действий

У народного артиста Украины есть статус участника боевых действий из-за военной службы в Афганистане, где он был 45 лет назад.

"Я - участник боевых действий в Афганистане, 45 лет назад воевал. Когда срочная служба у меня была, то мы ездили несколько раз туда с концертами. И военные песни пели, и народные украинские, и эстрадные. Мы поднимали боевой дух нашим солдатам и пели для афганской армии, для наших побратимов", - рассказывал певец.

Павел Зибров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Хотел бы сыграть Рэмбо в кино

У Зиброва уже есть небольшой опыт съемок в кино. В одном из своих интервью музыкант признался, что хочет получить серьезную роль, открыться не в комедийной, а в более драматической роли.

"Если будут снимать знаменитый фильмо-оперетту "Мистер Икс", то я бы с радостью сыграл главного персонажа и спел бы, конечно. В моем репертуаре уже лет 20 - 25 есть ария Мистера Икс. Также хотел бы сыграть Рэмбо. Точнее - ЗибРембо, как в "Лиге Смеха", только в полноценном фильме", - делился певец.

Павел Зибров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Потерял ребенка

Павел и его жена Марина долго не могли иметь детей, а когда возлюбленная исполнителя забеременела, у нее случился выкидыш.

Это стало настоящей трагедией, поскольку супруги на тот момент были уже не молоды.

"Это трагедия, когда ты ждешь, тем более ты уже достаточно взрослый, тебе уже не 18, и не 20. Мы понимали, что с каждым годом это все сложнее и сложнее", - отметил артист.

После этого случая отчаявшаяся пара обратилась к другу-целителю.

"Он какую-то водичку заряжал, дал ее попить, какие-то записочки писал, иероглифы, мы не знаем. Проходит месяц, Марина говорит: "Мне кажется, я забеременела", - вспомнил Зибров.

Так и появилась на свет их общая дочь Диана.

Павел Зибров с женой и дочерью (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Не общается с сыном

Родных детей у Павла двое - сын Сергей и дочь Диана. Но есть еще Александр Зибров - сын второй жены певца.

Сергей со звездным отцом не общается, как и с его женой Мариной и своей единокровной сестрой.

"Сергей не общается ни с Дианой, ни с (сыном Марины Зибровой от первого брака) Сашей. Когда были меньше, Сергей к нам приходил, когда в школе учился. Потом все - Сергей женился. Своя семья - отрезанный ломоть", - рассказывал артист.