5 магічних трав, які можна виростити на підвіконні

Магічні трави, які можна виростити вдома, здатні не лише прикрасити оселю, а й принести удачу, здоров'я та гармонію.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало список трав, які можна вирощувати на підвіконні.

Алое Вера

Алое Вера - це рослина, яку здавна вважали не лише лікарською, а також магічною. Американські індіанці вірили, що воно має здатність загоювати рани, зокрема опіки, тому часто використовували його як засіб першої допомоги.

Згідно з народними переказами, наявність алое в домі допомагає захиститися від нещасних випадків, а також приносить удачу. В Африці алое часто вішали над входом до будинку, щоб відвернути зло і нещастя.

Лаванда

Протягом століть лаванда використовувалася у безлічі способів - від загоєння ран до захисту від епідемій. Лаванда символізує відданість, чистоту, удачу, охайність і співчуття.

Вона також асоціюється з постійністю, вірою, смиренням і любов'ю. Дехто вірить, що лаванда здатна приносити удачу та захищати від зла. За стародавніми віруваннями, під час святкування Дня Святого Іоанна її спалювали у вогнищах, щоб відлякати злих духів, які могли з’являтися серед людей.

Шавлія

Шавлію здавна асоціюють із мудрістю та знаннями. У давнину її пов'язували з мудрецями та філософами. Вважається, що шавлія набирає найбільшої сили до цвітіння.

У грецькій міфології ця рослина була могутнім захисником і цілителем, якого шанували навіть боги. Вважалося, що ця трава покращує пам'ять, що робило її символом розуму та глибоких знань.

За середньовічними легендами, щоденне вживання шавлії, може дарувати безсмертя. А спалювання шавлії, або "окурювання", використовують для очищення простору від негативної енергії.

М'ята

М'ята здавна вважається рослиною, що має здатність притягувати фінансовий успіх. Щоб збільшити свої доходи, спробуйте покласти листочок м'яти у свій гаманець або сумку, де зберігаються гроші. Її аромат активізує грошову енергію, що принесе фінансовий достаток.

Для швидкого заробітку потрібної суми можна щовечора зірвати листок м'яти і тримати його в лівій долоні протягом 5 хвилин, розслабившись і візуалізуючи свою мрію. Цей простий ритуал сприятиме досягненню фінансових цілей.

Щоб захистити дім від негативу та конфліктів, закип'ятіть воду з м'ятою, дайте настоятися, а потім обприскайте приміщення цим відваром під час прибирання. Це створить у домі атмосферу спокою та гармонії.

Крім цього, перед важливою зустріччю чи підписанням документів радять з'їсти три листочки м'яти. Вважається, що це допоможе залучити удачу і забезпечити успішний результат вашої справи.

Тим'ян

Тим'ян здавна вважається рослиною, що приносить удачу в фінансах, азартних іграх та коханні. У Франції цю рослину висаджували біля дому, щоб залучити фей.

Вважається, що для успіху в кар'єрі тим’ян варто тримати на своєму місці роботи. Він допомагає підвищити впевненість у собі та зміцнити почуття власної гідності. Також вважається, що спалювання тим'яну вдома допомагає зміцнити здоров'я, а підкладений у подушку він захищатиме від нічних кошмарів.