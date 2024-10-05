Три обереги, які дійсно здатні захистити вас від негативу

Обереги здавна використовували для захисту від негативної енергії та злих сил. Вони не лише приносять в оселю спокій і гармонію, але й допомагають уберегтися від невдач та небезпек.

РБК-Україна (проєкт Styler) розказує, які саме обереги зможуть захистити вас від нечистої сили.

Сила оберегів

З давніх-давен люди оточували себе оберегами та талісманами. Ці вироби мали особливі властивості і виконували різні функції: захищали житло, приносили здоров’я, достаток і затишок у сім'ю.

Сила оберега залежала від матеріалу, з якого його виготовляли. Як правило, властивості рослин переносилися на оберіг. Наприклад, нев'янущі квіти безсмертника використовували для створення оберега, що символізував довголіття. Перець, часник і сіль відганяли нечисту силу та лихо.

Льняна біла стрічка об’єднувала родину, а великі колоски вівса чи жита привертали до дому багатство і красу. Мак вважався потужним оберегом від пристріту та пліток. А такі зерна, як гречка, квасоля і горох, приносили добрий урожай і добробут. Горіх символізував міцне здоров’я.

Таким чином, кожен оберіг не лише виконує захисні функції, а й несе в собі глибокий зміст і зв'язок з природою.

Оберіг "мішок достатку"

Одним із найпоширеніших оберегів для житла вважається «мішок достатку». Він здатен забезпечити гарні врожаї, а також притягуватиме щастя й успіх у вашу родину.

Ззовні такий оберіг виглядає як мішечок, прикрашений дарами природи. Горох, кукурудза та квасоля символізують багатство, висушені трави охороняють здоров'я господарів, а гострий перець запалює пристрасть у любові. Дрібне насіння обіцяє сімейне щастя та багато дітей.

Дзвін як оберіг для дому

Дзвін - це потужний оберіг для житла, який символізує захисний купол небес. Його звуки здатні не лише відігнати зло від будинку, але й знищити негатив усередині.

Ритмічні та мелодійні удари дзвону наповнюють простір позитивною енергією і створюють атмосферу спокою. Бій дзвонів часто пов'язують з важливими подіями в житті, такими як весілля, перемога чи молитва, що робить його особливо значущим у церковних традиціях.

Такий оберіг допоможе створити атмосферу затишку, гармонії і щастя у вашому домі.

Оберіг у вигляді віника

Для залучення достатку та затишку в домі використовують оберіг у вигляді декоративного віника. Його прикрашають символічними аплікаціями - горішками, горохом, зернами, сухими травами, стрічками та іншими елементами, що уособлюють побажання багатства, удачі, здоров'я та щасливої долі.

Такий віник вважається захисником дому. Його часто ставили в куток або давали до рук фігурці домовика, щоб той вимітав з оселі все погане і примножував хороше.

При переїзді в новий будинок господарі обов’язково брали зі собою старий віник, щоб і домовик переселився разом з ними, приносячи захист і добробут у новий дім.