5 речей в домі, які відлякують нечисту силу
Існує безліч речей у вашому домі, які відлякують нечисту силу. Вони здатні створити захисний бар'єр, який забезпечить спокій та гармонію у вашій родині.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало список речей, які відлякують злі сили та нещастя від вашої оселі.
Віники
Наші предки вірили, що віник і мітла мають сильну енергетичну силу та здатні захистити дім від негативу. Віник ставили перед вхідними дверима ручкою донизу, або обходили з ним будинок, розмахуючи та промовляючи захисні слова, щоб прогнати біду.
Віник біля колиски захищав дитину, а в саду чи городі - від комах і гризунів. Його встромляли в землю на городі, щоб уберегти врожай від шкідників. Вірили, що весь негатив або пристріт мали перейти на віник. А якщо приходив небажаний гість, йому "замітали слід" віником, щоб більше не повертався.
Горщики
Глиняний глечик - один із найдавніших оберегів. Його наділяли майже людськими якостями: він нагадує голову, має носик, шийку та ручку. Горщик, як і людина, мав своє "народження" - коли його виготовляли, і "смерть" – коли його розбивали.
У минулому горщики розрізняли за "статтю" на основі звуку, який вони видавали. Вважалося, що в "жіночих" горщиках їжа виходила смачнішою. Через це рекомендували простукувати глиняний посуд, щоб перевірити його якість.
Горщики часто використовували як обереги. Відомі опудала на городах з горщиками замість голови не тільки відлякували птахів, але й захищали від злих сил і пристріту.
Трави
Здавна в Україні трави вважалися сильними оберегами. Освячені гілочки верби ставили у кути будинків, щоб захистити оселю від злих сил і нещасть.
Ялівець також був потужним оберегом. Його гілки розміщували у кутах приміщення для захисту від негативної енергії та заздрощів. Вірили, що ялівець створює бар’єр, який оберігає дім.
Дзеркала
Дзеркала у вашому домі - це важливі елементи, адже вони слугують межею між земним світом і потойбічним. Наприклад, розбите дзеркало символізує нещастя, адже порушує цю межу. Не рекомендується дивитися в дзеркало вночі чи під час грози.
Також дзеркала здатні відображати небезпеку, виконуючи функцію оберега. Раніше їх вішали над дверима або клали в колиску немовляти. У сучасному світі на дзеркала наносять охоронні знаки та розміщують на межі між домом і зовнішнім світом для додаткового захисту.
Вікна і пороги
Вікна і пороги - це кордони вашого дому. У минулому вихід за їх межі вважався відходом у чужий світ. Щоб забезпечити спокійний сон, предки "закрещували" вікна та двері: православні робили це трьома пальцями правої руки справа наліво, а католики - навпаки. При встановленні дверної рами для "закрещування" використовували сокиру.
Досі вважається, що не можна вітатися та розмовляти через поріг або сидіти на ньому. Це пов’язано не лише з містикою, а й із практичними міркуваннями, адже поріг, бувши близько до землі і вогкості, може сприяти захворюванням.
На вікно ставили підношення для предків - млинці або склянку з водою та рушником, щоб душа могла прийти, вмитися та вшанувати пам’ять.
Раніше ми розказували про три обереги, які дійсно здатні захистити вас від негативу чи пристріту.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти "Сувенір", "Etnoxata".