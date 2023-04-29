5 кроків, які допоможуть примножити власний дохід: секрети від експертів
Кожен із нас зараз задумується над тим, як можна збільшити власні заробітки та забезпечити собі фінансово надійне майбутнє. Золотого рецепту, який допоможе легко розбагатіти - немає, але є кілька корисних порад, що можуть покращити ваш фінансовий стан.
Про те, які 5 кроків допоможуть примножити ваш дохід, розповіли на сторінці "Про гроші" в Instagram.
Крок 1
Фінансова подушка у плануванні власного бюджету - це база. Та якщо заощадження складають від 100 000 гривень, з ними терміново потрібно щось робити.
Бездіяльні гроші стануть знахідкою для високої інфляції. Експертка з особистих фінансів Іванна Антонюк розповіла, як цьому запобігти. І почати варто з розуміння, як керувати бюджетом.
"Розберіться з особистими фінансами. я не рекомендую йти та інвестувати ці гроші, якщо у вас нема конкретики. Якщо не розумієте, куди ваші фінанси витрачаються, або не знаєте, як збільшити свої доходи. Над цим варто працювати", - каже експерт.
Крок 2
Створіть подушку безпеки. Порахуйте, скільки з вашої суми ви можете відкласти на якісь непередбачувані витрати, а яку частину ви можете інвестувати.
Крок 3
Експертка не радить з відносно невеликою сумою звертатись до фінансових консультантів. На їхні послуги піде більше грошей, аніж вдасться заробити.
Тому наступний крок - розібратися у всіх тонкощах інвестицій - самостійно.
Крок 4
Створіть власну стратегію. Вона потрібна для того, щоб впродовж шляху дотримуватись конкретного плану. Скласти її можна завдяки відповідям на найголовніші запитання про подальше інвестування.
А саме:
- куди вкласти гроші?
- чи буде достатньо цієї суми?
- чи потрібно далі заощаджувати?
- чи треба відкладати щось для інвестування?
Крок 5
Коли ви знаєте всі відповіді і навіть обрали активи, створили свою стратегію й фінансовий план, потрібно діяти. Запам'ятайте, що інвестування не може бути одноразовим, бо інвестор - це позиція, яку людина обирає на все життя.
5 крок полягає в регулярності. Якщо ви будете постійно інвестувати, всі ці кроки зможуть забезпечити незалежність та фінансово надійне майбутнє.
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