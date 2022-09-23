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5 ключових факторів визначають, чи розвинеться у вас цукровий діабет

Фото: Які ризики цукрового діабету (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Розвитку смертельно небезпечної хвороби - цукрового діабету 2 типу, можуть сприяти п'ять факторів.

Про це пише The Sun.

Ці п'ять ключових факторів у вашому житті можуть або збільшити або зменшити ризик розвитку діабету. Вони за версією у

  1. Здорове харчування
  2. Відмова від куріння
  3. Регулярне виконання вправ
  4. Помірне вживання алкоголю
  5. Здорова вага

Медики кажуть, якщо діабет не лікувати, це може призвести до ниркової недостатності, ампутації та інсульту, що може бути смертельним.

Що таке діабет, його симптоми

Цукровий діабет 2 типу - це хронічний стан, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньо інсуліну або інсулін, який вона виробляє, не поглинається клітинами.

Багато людей хворіють на цукровий діабет 2 типу, не підозрюючи. Це пов’язано з тим, що симптоми не обов'язково викликають погане самопочуття.

Симптоми включають:

  • Часте сечовипускання, особливо вночі
  • Постійне відчуття спраги
  • Почуття сильної втоми
  • Схуднення без причини
  • Свербіж навколо статевих органів, або неодноразове виникнення молочниці
  • Порізи або рани загоюються довше
  • Затуманений зір

Раніше ми писали щодо 5 міфів про цукровий діабет, в які час перестати вірити.

Також читайте про український фрукт, який може знижувати рівень цукру в крові.

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