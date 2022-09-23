5 ключових факторів визначають, чи розвинеться у вас цукровий діабет

Розвитку смертельно небезпечної хвороби - цукрового діабету 2 типу, можуть сприяти п'ять факторів.
Про це пише The Sun.
Ці п'ять ключових факторів у вашому житті можуть або збільшити або зменшити ризик розвитку діабету. Вони за версією у
Медики кажуть, якщо діабет не лікувати, це може призвести до ниркової недостатності, ампутації та інсульту, що може бути смертельним.
Цукровий діабет 2 типу - це хронічний стан, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньо інсуліну або інсулін, який вона виробляє, не поглинається клітинами.
Багато людей хворіють на цукровий діабет 2 типу, не підозрюючи. Це пов’язано з тим, що симптоми не обов'язково викликають погане самопочуття.
Симптоми включають:
Раніше ми писали щодо 5 міфів про цукровий діабет, в які час перестати вірити.
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