RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

5 ключевых факторов определяют, разовьется ли у вас сахарный диабет

Фото: Какие риски сахарного диабета (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Развитию смертельно опасной болезни - сахарного диабета 2 типа, могут способствовать пять факторов.

Об этом пишет The Sun.

Эти пять ключевых факторов в вашей жизни могут либо увеличить, либо уменьшить риск развития диабета. Они по версии в

  1. Здоровое питание
  2. Отказ от курения
  3. Регулярное выполнение упражнений
  4. Умеренное употребление алкоголя
  5. Здоровый вес

Медики говорят, что если диабет не лечить, это может привести к почечной недостаточности, ампутации и инсульту, что может быть смертельным.

Что такое диабет, его симптомы

Сахарный диабет 2 типа - это хроническое состояние, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или инсулин, который она вырабатывает, не поглощается клетками.

Многие люди болеют сахарным диабетом 2 типа, не подозревая. Это связано с тем, что симптомы не обязательно вызывают плохое самочувствие.

Симптомы включают:

  • Частое мочеиспускание, особенно ночью
  • Постоянное чувство жажды
  • Чувство сильной усталости
  • Похудение без причины
  • Зуд вокруг половых органов, или неоднократное возникновение молочницы
  • Порезы или раны заживают дольше
  • Затуманенное зрение

Раньше мы писали о 5 мифах о сахарном диабете, в которые время перестать верить.

Также читайте об украинском фрукте, который может снижать уровень сахара в крови.

Читайте РБК-Украина в Google News
диабет