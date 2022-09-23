5 ключевых факторов определяют, разовьется ли у вас сахарный диабет

Эти пять ключевых факторов в вашей жизни могут либо увеличить, либо уменьшить риск развития диабета. Они по версии в

Здоровое питание Отказ от курения Регулярное выполнение упражнений Умеренное употребление алкоголя Здоровый вес

Медики говорят, что если диабет не лечить, это может привести к почечной недостаточности, ампутации и инсульту, что может быть смертельным.

Что такое диабет, его симптомы

Сахарный диабет 2 типа - это хроническое состояние, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или инсулин, который она вырабатывает, не поглощается клетками.

Многие люди болеют сахарным диабетом 2 типа, не подозревая. Это связано с тем, что симптомы не обязательно вызывают плохое самочувствие.

Симптомы включают: