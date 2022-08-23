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5 мифов о сахарном диабете, в которые пора перестать верить

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Вторник 23 августа 2022 19:39
5 мифов о сахарном диабете, в которые пора перестать верить Какие существуют мифы о сахарном диабете (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Сахарный диабет - распространенный диагноз, с которым живут многие люди. Несмотря на то, что болезнь известна и изучена, вокруг нее множество мифов.

Об этом рассказали врачи медицинского онлайн-хаба DOC.ua.

Миф № 1. Если у меня нет симптомов диабета, я не болен

Правда. Часто человек даже не догадывается о том, что имеет сахарный диабет. По статистике, каждый четвертый пациент с диабетом не знает о своем заболевании до того, как врач поставит диагноз.

Миф № 2. Диабет возникает у тех, кто ест много сладостей

Правда. Сам по себе сахар не вызывает диабет, однако является фактором риска ожирения, которое, в свою очередь, увеличивает риск заболевания диабетом. Кроме того, неконтролируемое употребление сахара во время заболевания может привести к развитию многочисленных осложнений.

Миф № 3. Сахарный диабет 2 типа лечится только таблетками и инсулин не назначается

Правда. Если сахарный диабет не компенсируется таблетированными препаратами, следует использовать именно инсулинотерапию, чтобы спасти жизнь и избежать осложнений болезни.

Миф № 4. Людям с сахарным диабетом почти нельзя ничего есть

Правда. Понятно, что следует снизить потребление сладкого, муки, фаст-фудов. Но придерживаясь принципов сбалансированного питания (согласно со здоровой тарелкой ВОЗ), вы можете питаться так же здорово, как и люди без сахарного диабета.

Миф №5. Диабет поражает только людей с избыточным весом

Правда. Действительно, большинство случаев заболевания сахарным диабетом 2 типа выявляют у людей, которые имеют избыточную массу тела или ожирение. При этом, у взрослых с нормальной или низкой массой тела также может развиваться сахарный диабет. Люди с диабетом типа 1 обычно имеют нормальный вес.

Ранее мы писали, что делать, чтобы предотвратить сахарный диабет.

Также читайте об украинском фрукте, который значительно снижает сахар в крови.

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