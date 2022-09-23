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5 ключевых факторов определяют, разовьется ли у вас сахарный диабет

Новина українською →
Пятница 23 сентября 2022 19:05
5 ключевых факторов определяют, разовьется ли у вас сахарный диабет Фото: Какие риски сахарного диабета (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Развитию смертельно опасной болезни - сахарного диабета 2 типа, могут способствовать пять факторов.

Об этом пишет The Sun.

Эти пять ключевых факторов в вашей жизни могут либо увеличить, либо уменьшить риск развития диабета. Они по версии Британского медицинского журнала в (BMJ), выглядят так:

  1. Здоровое питание
  2. Отказ от курения
  3. Регулярное выполнение упражнений
  4. Умеренное употребление алкоголя
  5. Здоровый вес

Медики говорят, что если диабет не лечить, это может привести к почечной недостаточности, ампутации и инсульту, что может быть смертельным.

Что такое диабет, его симптомы

Сахарный диабет 2 типа - это хроническое состояние, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или инсулин, который она вырабатывает, не поглощается клетками.

Многие люди болеют сахарным диабетом 2 типа, не подозревая. Это связано с тем, что симптомы не обязательно вызывают плохое самочувствие.

Симптомы включают:

  • Частое мочеиспускание, особенно ночью
  • Постоянное чувство жажды
  • Чувство сильной усталости
  • Похудение без причины
  • Зуд вокруг половых органов, или неоднократное возникновение молочницы
  • Порезы или раны заживают дольше
  • Затуманенное зрение

Раньше мы писали о 5 мифах о сахарном диабете, в которые время перестать верить.

Также читайте об украинском фрукте, который может снижать уровень сахара в крови.

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