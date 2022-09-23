5 ключевых факторов определяют, разовьется ли у вас сахарный диабет
Развитию смертельно опасной болезни - сахарного диабета 2 типа, могут способствовать пять факторов.
Об этом пишет The Sun.
Эти пять ключевых факторов в вашей жизни могут либо увеличить, либо уменьшить риск развития диабета. Они по версии Британского медицинского журнала в (BMJ), выглядят так:
- Здоровое питание
- Отказ от курения
- Регулярное выполнение упражнений
- Умеренное употребление алкоголя
- Здоровый вес
Медики говорят, что если диабет не лечить, это может привести к почечной недостаточности, ампутации и инсульту, что может быть смертельным.
Что такое диабет, его симптомы
Сахарный диабет 2 типа - это хроническое состояние, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или инсулин, который она вырабатывает, не поглощается клетками.
Многие люди болеют сахарным диабетом 2 типа, не подозревая. Это связано с тем, что симптомы не обязательно вызывают плохое самочувствие.
Симптомы включают:
- Частое мочеиспускание, особенно ночью
- Постоянное чувство жажды
- Чувство сильной усталости
- Похудение без причины
- Зуд вокруг половых органов, или неоднократное возникновение молочницы
- Порезы или раны заживают дольше
- Затуманенное зрение
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