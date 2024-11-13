5 ідей для вечері та обіду з яловичини: швидко, смачно і ситно

Стейк з яловичини з часниковим маслом

Для того, щоб приготувати стейк з яловичини з часниковим маслом, треба такі інгредієнти:

стейк з яловичини (по 150 г) - 4 шт.

вершкове масло - 50 г

часник - 4 зубчики

петрушка - 25 г

молода картопля - 500 г

помідори чері - 100 г

приправа для гриля - до смаку

сир фета - 100 г

сушене орегано - 25 г

оливкова олія - 80 мл

Як готувати стейк з яловичини з часниковим маслом

Розігрійте духовку до 190 градусів. Тим часом вимийте і злегка почистьте молоду картоплю, потім відваріть її в злегка підсоленій воді.

Готові стейки збризніть оливковою олією та посипте приправою для гриля. Очистьте часник, а петрушку промийте, після чого подрібніть інгредієнти. Потім розітріть зелень та часник з м'яким вершковим маслом в пасту.

Помістіть відціджену картоплю та помідори чері у форму для духовки, скропіть оливковою олією, посипте орегано і запікайте 10-15 хвилин.

Тим часом розігрійте сковороду-гриль і обсмажте стейки до золотистого кольору по 3-4 хвилини з кожного боку. Перекладіть обсмажені стейки на тарілки, додайте запечені в духовці картоплю і помідори.

Зверху посипте страву подрібненим сиром фета та полийте з часниково-травяним маслом.

Човлент з яловичини

Для того, щоб приготувати човлент з яловичини, потрібні ці інгредієнти:

вода - 1 л

яловичина - 1 кг

біла квасоля - 200 г

нут - 100 г

картопля - 300 г

морква (велика) - 1 шт.

помідор - 6 шт.

цибуля (середнього розміру) - 3 шт.

часник - 5 зубчиків

лавровий лист - 5 шт.

пластівці чилі - 1 ч. л.

духмяний перець - 10 зерен

насіння кмину - 1 ч. л.

мускатний горіх - 0,5-1 ч. л.

сіль - 1 ст. л.

перлова крупа - 100 г

оливкова олія - 80 мл

чорний мелений перець - 1 ст. л.

Як готувати човлент з яловичини

Напередодні залийте холодною водою квасолю і нут. Або ж можна використовувати готові консервовані бобові. Картоплю очистьте і наріжте кубиками товщиною 3 см, злегка відваріть і відставте до приготування інших компонентів страви.

Наріжте м'ясо на кубики завтовшки 3 см, посипте пластівцями чилі, мускатним горіхом, кмином, перцем, сіллю та відставте на кілька годин для маринування. Потім обсмажте яловичину на оливковій олії.

Цибулю і моркву почистьте і наріжте півкільцями, часник очистьте та подрібніть. Обсмажте овочі на оливковій олії до золотистого кольору. Помідори потрібно бланшувати в окропі, очистити від шкірки і нарізати невеликими кубиками.

У великий чавунний або глиняний горщик викладіть шарами обсмажене м'ясо, цибулю, скибочки моркви, крупу, картоплю, квасолю, нут і помідори.

Додайте кілька лаврових листочків і кілька зерен запашного перцю. Залийте водою і доведіть до кипіння на вогні. Потім поставте накритий горщик в розігріту до 160 градусів духовку приблизно на 3 години. Якщо горщик не можна тримати на вогні, човлент можна приготувати в каструлі, а потім перекласти в форму для випікання.

Яловичі котлети в паніруванні

Котлети з яловичого фаршу (фото: Freepik)

Для того, щоб приготувати котлети з яловичини в паніровці, потрібні такі інгредієнти:

яловичина -1 кг

сухарі панірувальні - 100 г

хліб білий - 150 г

часник - 3 зубчики

цибуля - 250 г

олія - 3 ст. л.

сіль - 2 ч. л.

коріандр мелений - 1 ч. л.

кмин мелений - 0,5 ч. л.

перець чорний - 0,5 ч. л.

Як готувати котлети з яловичини

Зріжте скоринку з хліба та замочить м'якуш у воді на 5 хвилин. Тим часом пропустіть м'ясо та очищену цибулю через м'ясорубку.

Коли хліб стане м'яким, його потрібно відтиснути і також перемолоти в м'ясорубці. Змішайте фарш, хліб та цибулю, додайте сіль перець, коріандр та кмин. Часник очистьте, пропустіть через прес і додайте в фарш.

Ретельно вимішайте масу протягом 4-5 хвилин. Потім відбийте фарш, кинувши його в миску декілька разів.

Розігрійте пательню з 2 ст. л. олії. Тим часом сформуйте котлети, обвалявши їх в панірувальних сухарях. Обсмажте котлети з кожного боку по дві хвилини на середньому вогні, до появи легкої скоринки.

Змастіть форма для запікання рештою олії, викладіть котлети з яловичини і запікайте їх протягом 15 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.

Макаронні мушлі з яловичим фаршем

Для того, щоб приготувати макаронні мушлі з яловичим фаршем, потрібні такі інгредієнти:

макаронні мушлі (великі) - 20 шт.

яловичий фарш - 300 г

приправа для м'яса - 1 ст. л.

консервована кукурудза - 3 ст. л.

морква - 1 шт.

цибуля - 1 шт.

петрушка - 1 пучок

базилік - 1 пучок

часник - 2 зубчики

консервовані помідори у власному соку - 3-5 ст. л.

томатна паста - 3-5 ст. л.

сметана - 50 г

сир "Пармезан" - 100 г

олія - 4 ст. л.

Як готувати макаронні мушлі з яловичим фаршем

Варіть черепашки за рецептом приблизно 2-3 хвилини - вони повинні бути злегка твердими. Потім злийте воду та полийте макарони 2 ст. л. оливкової олії, ретельно перемішайте і зачекайте до охолодження.

На решті олії обсмажте натерту моркву та нарізану кубиками цибулю. Коли овочі злегка підрум'яняться, додайте фарш. Обсмажте м'ясо до повного випаровування рідини, додайте томатну пасту та кукурудзу.

Смажте протягом декількох хвилин, а тоді додайте приправу для м'яса. Наповніть кожну мушлю начинкою з фаршу.

Консервовані помідори змішайте з подрібненим базиліком і роздавленим часником, вилийте на дно форми для випікання. Зверху викладіть макаронні мушлі, змастіть кожну невеликою кількістю сметани і посипте тертим сиром.

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте мушлі протягом 30 хвилин. Перед подачею присипте мушлі подрібненою петрушкою.

Яловичина з грибами шиїтаке

Для того, щоб приготувати яловичину з грибами шиїтаке, потрібні такі інгредієнти:

яловичина - 150 г

курячий бульйон - 250 мл

гриби шиїтаке (сушені) - 30 г

цибуля - 1 шт.

морква - 1 шт.

часник - 1 зубчик

соєвий соус - 1 ст. л.

олія кунжутна - 1 ст. л.

крохмаль кукурудзяний - 1 ст. л.

сіль - до смаку

перець чорний мелений - до смаку

Як готувати яловичину з грибами шиїтаке

Гриби шиїтаке потрібно залити теплою водою та залишити на 1 годину. За цей час гриби повинні стати м'якими.

Яловичину наріжте на тонкі скибки та обсмажте на сильному вогні протягом декількох хвилин, додавши кунжутну олію.

Почистьте і подрібніть часник, всипте його до яловичини. М'які гриби наріжте смужками, перекладіть в пательню - і смажте все ще протягом декількох хвилин.

Почистьте і наріжте на тонкі смужки моркву та цибулю. Додайте овочі до страви і смажте яловичину з грибами протягом 3 хвилин.

Змішайте курячий бульйон з кукурудзяним крохмалем і залийте сумішшю яловичину. Перемішайте страву і тушкуйте на мінімальному вогні протягом 7 хвилин, до загустіння соусу.