5 идей для ужина или обеда из говядины: быстро, вкусно и сытно

Говядина - один из самых популярных видов мяса, который можно использовать для приготовления разнообразных блюд. Она богата белками и железом, что делает ее отличным вариантом для обеда.
РБК-Украина (проект Styler) собрало рецепты вкусных блюд из говядины, которые можно быстро приготовить в духовке и сковороде.
Для того чтобы приготовить стейк из говядины с чесночным маслом, нужно следующие ингредиенты:
Как готовить стейк из говядины с чесночным маслом.
Разогрейте духовку до 190 градусов. Тем временем вымойте и слегка почистьте молодой картофель, затем отварите его в слегка подсоленной воде.
Готовые стейки сбрызните оливковым маслом и посыпьте приправой для гриля. Очистьте чеснок, а петрушку промойте, после чего измельчите ингредиенты. Затем разотрите зелень и чеснок с мягким сливочным маслом в пасту.
Поместите отцеженный картофель и помидоры черри в форму для духовки, сбрызните оливковым маслом, посыпьте орегано и запекайте 10-15 минут.
В это время разогрейте сковороду-гриль и обжарьте стейки до золотистого цвета по 3-4 минуты с каждой стороны. Переложите жареные стейки на тарелки, добавьте запеченные в духовке картофель и помидоры.
Сверху посыпьте измельченным сыром фета и полейте с чесночно-травяным маслом.
Для того чтобы приготовить човлент из говядины, нужны эти ингредиенты:
Как готовить човлент из говядины
Накануне залейте прохладной водой фасоль и нут. Или можно использовать готовые консервированные бобовые. Картофель нужно очистить и нарезать кубиками толщиной 3 см, слегка отварить и отставить до приготовления других компонентов блюда.
Нарежьте мясо на кубики толщиной 3 см, посыпьте хлопьями чили, мускатным орехом, тмином, перцем, солью и отставьте на несколько часов для маринования. Затем обжарьте говядину на оливковом масле.
Лук и морковь почистьте и нарежьте полукольцами, чеснок очистьте и измельчите. Обжарьте овощи на оливковом масле до золотистого цвета. Помидоры нужно бланшировать в кипятке, очистить от кожуры и нарезать небольшими кубиками.
В большой чугунный или глиняный горшок выложите слоями обжаренное мясо, лук, ломтики моркови, крупу, картофель, фасоль, нут и помидоры.
Добавьте несколько лавровых листиков и несколько зерен душистого перца. Залейте водой и доведите до кипения на огне. Затем поставьте накрытый горшок в разогретую до 160 градусов духовку примерно на 3 часа. Если горшок нельзя держать на огне, човлент можно приготовить в кастрюле, а затем переложить в форму для выпечки.
Котлеты из говяжьего фарша (фото: Freepik)
Для того чтобы приготовить котлеты из говядины в панировке, нужны следующие ингредиенты:
Как готовить котлеты из говядины
Срежьте корочку из хлеба и замочите мякоть в воде на 5 минут. Тем временем пропустите мясо и очищенный лук через мясорубку.
Когда хлеб станет мягким, его нужно отжать и перемолоть в мясорубке. Смешайте фарш, хлеб и лук, добавьте перец, кориандр и тмин. Чеснок очистьте, пропустите через пресс и добавьте в фарш.
Тщательно вымешайте массу в течение 4-5 минут. Затем отбейте фарш, бросив его в миску несколько раз.
Разогрейте сковороду с 2 ст. л. растительного масла. Тем временем сформируйте котлеты, обваляв их в панировочных сухарях. Обжарьте котлеты с каждой стороны по две минуты на среднем огне до появления легкой корочки.
Смажьте форму для запекания оставшимся маслом, выложите котлеты из говядины и запекайте их в течение 15 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Для того чтобы приготовить макаронные ракушки с говяжьим фаршем, нужны следующие ингредиенты:
Как готовить макаронные ракушки с говяжьим фаршем
Варите ракушки по рецепту примерно 2-3 минуты - они должны быть слегка жесткими. Затем слейте воду и полейте макароны 2 ст. л. оливкового масла, тщательно перемешайте и подождите до охлаждения.
На остальном масле обжарьте натертый морковь и нарезанный кубиками лук. Когда овощи слегка подрумянятся, добавьте фарш. Обжарьте мясо до испарения жидкости, добавьте томатную пасту и кукурузу.
Жарьте в течение нескольких минут, затем добавьте приправу для мяса. Наполните каждую раковину начинкой из фарша.
Консервированные помидоры смешайте с измельченным базиликом и раздавленным чесноком, вылейте на дно выпечки. Сверху выложите макаронные ракушки, смажьте каждое небольшое количество сметаны и посыпьте тертым сыром.
Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте раковины в течение 30 минут. Перед подачей присыпьте ракушки измельченной петрушкой.
Для того чтобы приготовить говядину с грибами шиитаке, нужны такие ингредиенты:
Как готовить говядину с грибами шиитаке
Грибы шиитаке нужно залить теплой водой и оставить на 1 час. За это время грибы должны стать мягкими.
Говядину нарежьте на тонкие ломтики и обжарьте на сильном огне в течение нескольких минут, добавив кунжутное масло.
Почистьте и измельчите чеснок, всыпьте его в говядину. Мягкие грибы нарежьте полосками, переложите в сковороду - и жарьте все еще в течение нескольких минут.
Почистьте и нарежьте на тонкие полоски морковь и лук. Добавьте овощи в блюдо и жарьте говядину с грибами в течение 3 минут.
Смешайте куриный бульон с кукурузным крахмалом и залейте говядиной смесью. Перемешайте блюдо и тушите на минимальном огне в течение 7 минут до загустения соуса.
Кстати, раньше мы писали о том, как готовить овощную запеканку с мясом.
А также рассказывали, как готовить полезную и легкую пасту с тунцом.
При написании материала использовались следующие источники: Przepisy.pl, ЯБпоїла.