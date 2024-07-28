5 ідей трендового манікюру на короткі нігті. "Дорогі" дизайни для будь-якого віку

Червоний та квіти

Здавалося б, класичний червоний вже багатьом набрид. Втім, спробуйте додати до нього трохи малюнків, особливо трендові квіти, і це вже буде оригінально, стильно та вишукано.

Модний манікюр на короткі нігті (фото: instagram.com/kalli.nailedit)

Нюд та полунички

На коротких нігтях більшість дизайнів мають доволі недоречний вигляд. Втім, трендові полунички неймовірно гарно поєднуються з нюдовими відтінками. Ба більше, особливо ніжно та стильно вони будуть виглядати на короткій заокругленій формі.

Літній манікюр (фото: instagram.com/kalli.nailedit)

Синій мінімалізм

Цей трендовий колір вдало поєднується з холодними та натуральними відтінками. До цього ж малювати квіти у такому стилі дуже легко, ви можете впоратися навіть і без нейл-майстра.

Трендовий манікюр на короткі нігті (фото: instagram.com/josie.nailedit)

Ідеальний однотонний

Не думайте, що манікюр на короткі нігті треба робити лише на овал. Спробуйте гострий квадрат та молочний однотон з відтінком слонової кістки. Це матиме стильний та дуже дорогий вигляд.

Нюдовий манікюр на короткі нігті (фото: instagram.com/like_my_nails_london)

Яскрава фуксія

Цей колір вже давно не виходить з трендів. До того ж він має найкращий вигляд саме на коротких нігтиках. Стримано й одночасно яскраво - ідеальний варіант для тих, хто не любить дизайни, але хоче мати стильні ручки.

Стильний манікюр для жінок (скріншот)