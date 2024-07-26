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Станете наймоднішою. Ці 5 літніх аксесуарів зроблять трендовий будь-який "лук"

П'ятниця 26 липня 2024 07:15
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Станете наймоднішою. Ці 5 літніх аксесуарів зроблять трендовий будь-який "лук" Що носити цього літа (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Влітку зробити образ стильним можуть навіть аксесуари. І якщо ви не звертали увагу на такі дрібниці, то саме час це надолужити.

РБК-Украіна (проект Styler) зібрало для вас 5 трендових аксесуарів, завдяки яким ви можете стати наймоднішою.

Сережки з мушлями або перлами

Звісно, саме влітку прикраси з мушлями та іншою морською тематикою будуть мати максимально доречний вигляд. І цього сезону подібні аксесуари розривають тренди.

Станете наймоднішою. Ці 5 літніх аксесуарів зроблять трендовий будь-який &quot;лук&quot;

Модні сережки на літо (скріншот)

Соломʼяні капелюшки

Стильно, зручно та практично - такий аксесуар не тільки захистить вас від сонця, а ще й зробить вас дуже модною. Варіантів безліч, капелюшки можуть бути як романтичними, так і стриманими.

Станете наймоднішою. Ці 5 літніх аксесуарів зроблять трендовий будь-який &quot;лук&quot;

Трендові капелюхи цього літа (скріншот)

Окуляри в кольорових оправах

Цей, здавалося б, незначний аксесуар здатен зробити будь-який образ стильним та актуальним. Придивіться до бордових або блакитних оправ, це дуже модні кольори цього літа.

Станете наймоднішою. Ці 5 літніх аксесуарів зроблять трендовий будь-який &quot;лук&quot;

Стильні окуляри на літо (фото: instagram.com/shopeyeconic)

Крабики з метеликами

Ці аксесуари вже декілька місяців розривають тренди у соцмережах. Вони здатні додати не тільки стильний акцент, а ще й ефектно зібрати волосся, що дуже актуально в спеку.

Станете наймоднішою. Ці 5 літніх аксесуарів зроблять трендовий будь-який &quot;лук&quot;

Трендові аксесуари для волосся (скріншот)

Браслет на ніжку

Цей аксесуар вже вважається золотою класикою. Річ у тому, що браслети додають ніжності, грайливості та просто мають неймовірний вигляд.

Станете наймоднішою. Ці 5 літніх аксесуарів зроблять трендовий будь-який &quot;лук&quot;

Які аксесуари в моді цього літа (скріншот)

До слова, раніше ми розповідали, які сумки вже давно вийшли з моди та видають несмак.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, які стрижки омолодять жінку.

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