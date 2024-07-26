Станете наймоднішою. Ці 5 літніх аксесуарів зроблять трендовий будь-який "лук"

Влітку зробити образ стильним можуть навіть аксесуари. І якщо ви не звертали увагу на такі дрібниці, то саме час це надолужити.

РБК-Украіна (проект Styler) зібрало для вас 5 трендових аксесуарів, завдяки яким ви можете стати наймоднішою.

Сережки з мушлями або перлами

Звісно, саме влітку прикраси з мушлями та іншою морською тематикою будуть мати максимально доречний вигляд. І цього сезону подібні аксесуари розривають тренди.

Модні сережки на літо (скріншот)

Соломʼяні капелюшки

Стильно, зручно та практично - такий аксесуар не тільки захистить вас від сонця, а ще й зробить вас дуже модною. Варіантів безліч, капелюшки можуть бути як романтичними, так і стриманими.

Трендові капелюхи цього літа (скріншот)

Окуляри в кольорових оправах

Цей, здавалося б, незначний аксесуар здатен зробити будь-який образ стильним та актуальним. Придивіться до бордових або блакитних оправ, це дуже модні кольори цього літа.

Стильні окуляри на літо (фото: instagram.com/shopeyeconic)

Крабики з метеликами

Ці аксесуари вже декілька місяців розривають тренди у соцмережах. Вони здатні додати не тільки стильний акцент, а ще й ефектно зібрати волосся, що дуже актуально в спеку.

Трендові аксесуари для волосся (скріншот)

Браслет на ніжку

Цей аксесуар вже вважається золотою класикою. Річ у тому, що браслети додають ніжності, грайливості та просто мають неймовірний вигляд.

Які аксесуари в моді цього літа (скріншот)