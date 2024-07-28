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5 идей трендового маникюра на короткие ногти. "Дорогие" дизайны для всех возрастов

Летний маникюр на коротких ногтях (иллюстрация: freepik.com).
Автор: Полина Иваненко

Стильный и по-настоящему красивый маникюр не обязательно должен быть на длинных ноготках. В тренды вырвалось сразу несколько цветов, которые идеально подойдут на короткий овал или квадрат.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас самые стильные идеи маникюра на короткие ногти, которые подчеркнут красоту и сделают ваши ручки изящными.

Красный и цветы

Казалось бы, классический красный уже многим надоел. Впрочем, попробуйте добавить к нему несколько рисунков, особенно трендовые цветы, и это будет оригинально, стильно и изысканно.

Модный маникюр на короткие ногти (фото: instagram.com/kalli.nailedit)

Нюд и клубнички

На коротких ногтях большинство дизайнов выглядят довольно неуместно. Впрочем, трендовые клубнички невероятно хорошо сочетаются с нюдовыми оттенками. Более того, особенно нежно и стильно они будут выглядеть на короткой закругленной форме.

Летний маникюр (фото: instagram.com/kalli.nailedit)

Синий минимализм

Этот трендовый цвет хорошо сочетается с холодными и натуральными оттенками. К тому же рисовать цветы в таком стиле очень легко, вы можете справиться даже и без нейл-мастера.

Трендовый маникюр на короткие ногти (фото: instagram.com/josie.nailedit)

Идеальный однотонный

Не думайте, что маникюр на короткие ногти следует делать только на овал. Попробуйте острый квадрат и молочный однотон с оттенком слоновой кости. Это будет выглядеть стильно и очень дорого.

Нюдовый маникюр на короткие ногти (фото: instagram.com/like_my_nails_london)

Яркая фуксия

Этот цвет уже давно не выходит из трендов. К тому же он лучше всего выглядит именно на коротких ноготках. Сдержанно и одновременно ярко - идеальный вариант для тех, кто не любит дизайны, но хочет иметь стильные ручки.

Стильный маникюр для женщин (скриншот)

К слову, мы уже рассказывали, какие сумки уже давно вышли из моды и выдают безвкусицу.

Кроме этого, читайте, какие 5 летних аксессуаров сделают трендовым любой "лук".

При создании материала были использованы: Instagram-страницы нейл-блогерш с никами "kalli.nailedit", "like_my_nails_london", "josie.nailedit".

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