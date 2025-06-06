5 хвилин і ви - красуня: як стильно зібрати волосся, аби не було спекотно в офісі (відео)

Влітку, особливо коли настає спека, мало кому хочеться ходити з розплетеними косами, адже воно липне до шиї та має неохайний вигляд. Але як красиво зібрати волосся, аби це було небанально і стильно?
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням відео блогерки Одрі Жан в Instagram розповідає, як зробити пучок та створити ефектну зачіску усього за декілька хвилин.
Так, ви можете зібрати волосся та створити трендову зачіску, якщо у вас є звичайна резинка, декілька "невидимок" та (за бажанням) стайлер, аби підкрутити деякі пасма.
В цілому, вам не обов'язково робити "морську хвилю" одразу під час створення зачіски. Ви можете накрутити волосся без термічної обробки, просто заплетіть коси та походіть з ними декілька годин.
Як зібрати волосся на літо (скріншоти)
Якщо ви хочете, аби зачіска точно "витримала" спеку та день в офісі, збризніть її лаком чи спеціальним фіксатором. Але якщо ви не любите використовувати спеціальні засоби, то боятися, що пучок швидко розпадеться, не варто.
Навіть якщо якісь пасма "виб'ються з загальної картини" - це не катастрофа. Або закріпіть їх додатковими шпильками, або ж просто спробуйте зафіксувати волосся ще однією резинкою.
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