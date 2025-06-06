5 минут и вы - красотка: как стильно собрать волосы, чтобы не было жарко в офисе (видео)

Летом, особенно когда наступает жара, мало кому хочется ходить с расплетенными косами, ведь они липнут к шее и выглядят неопрятно. Но как красиво собрать волосы, чтобы это было небанально и стильно?
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео блогера Одри Жан в Instagram рассказывает, как сделать пучок и создать эффектную прическу всего за несколько минут.
Да, вы можете собрать волосы и создать трендовую прическу, если у вас есть обычная резинка, несколько "невидимок" и (по желанию) стайлер, чтобы подкрутить некоторые пряди.
В целом, вам не обязательно делать "морскую волну" сразу во время создания прически. Вы можете накрутить волосы без термической обработки, просто заплетите косы и походите с ними несколько часов.
Как собрать волосы на лето (скриншоты)
Если вы хотите, чтобы прическа точно "выдержала" жару и день в офисе, сбрызните ее лаком или специальным фиксатором. Но если вы не любите использовать специальные средства, то бояться, что пучок быстро распадется, не стоит.
Даже если какие-то пряди "выбьются из общей картины" - это не катастрофа. Либо закрепите их дополнительными заколками, либо же просто попробуйте зафиксировать волосы еще одной резинкой.
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