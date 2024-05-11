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5 головних правил, як вибрати якісну свіжу рибу. Вони вбережуть здоров'я і гроші

Як вибрати свіжу рибу (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Свіжовиловлена риба є кориснішою за морожену. Але щоб правильно її вибрати, треба знати кілька секретів.

Про те, як вибрати свіжу рибу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram.

Як вибрати свіжу рибу

"Несвіжу рибу видно неозброєним оком - помутніла, із запахом, що віддалено нагадує морську воду або чистий ставок. Але як вибрати найсвіжішу з тих, які, на перший погляд, здаються непоганими? У всіх риб можна виділити кілька ознак абсолютної свіжості", - говорить нутриціолог.

На що зважати при виборі риби:

  • у свіжої риби очі мають бути яскраві, ясні, чорні чи прозорі, але не каламутні
  • тіло повинно бути пружним та щільним, якщо при натисканні пальцем утворюється вм'ятина - риба не свіжа
  • луска має щільно прилягати до шкіри, бути гладкою і блискучою
  • зябра мають бути червоного або рожевого кольору
  • хвіст повинен бути пружним та вологим, якщо він сухий або загнутий - це означає, що риба вже не першої свіжості

"Купуйте рибу за день до приготування або безпосередньо напередодні. Пам'ятайте, що свіжовиловлена риба, або та, що зберігається на льоді - завжди буде смачніше, ніж заморожена", - наголошує Голобородько.

Швидкі рецепти приготування риби

Дорадо з розмарином:

  • 1 ціла дорада
  • 3 гілочки розмарину
  • 1 лимон
  • сіль і перець
  • оливкова олія

Очищену рибу вимийте та витріть насухо. Приправте всередині сіллю та перцем, додайте кілька гілочок розмарину та скибочку лимона. Зверху змастіть рибину оливковою олією та посоліть. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин. 

Паштет зі скумбрії

  •  500 г філе скумбрії (або будь-якої іншої жирної риби)
  • сіль і перець
  • 1 цибулина
  • 50 г масла
  • 100 мл білого вина
  • 200 мл сметани або густих вершків
  • дрібка листя чебрецю
  • 1/2 ч. л. сухого меленого часнику
  • 1 ч. л. гірчиці зернами
  • сік з половини лимона
  • зелень за смаком

Філе посоліть і поперчіть. Обсмажте порізану цибулю на 25 грамах масла, додайте рибу, сметану (вершки), чебрець і часник. Готуйте на середньому вогні, помішуючи, поки рідина не випарується. Тоді додайте решту масла, сік лимона і порубану зелень. Збийте блендером до однорідної маси, охолодіть і додайте гірчицю.

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