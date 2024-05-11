5 головних правил, як вибрати якісну свіжу рибу. Вони вбережуть здоров'я і гроші

Свіжовиловлена риба є кориснішою за морожену. Але щоб правильно її вибрати, треба знати кілька секретів.
Про те, як вибрати свіжу рибу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram.
"Несвіжу рибу видно неозброєним оком - помутніла, із запахом, що віддалено нагадує морську воду або чистий ставок. Але як вибрати найсвіжішу з тих, які, на перший погляд, здаються непоганими? У всіх риб можна виділити кілька ознак абсолютної свіжості", - говорить нутриціолог.
На що зважати при виборі риби:
"Купуйте рибу за день до приготування або безпосередньо напередодні. Пам'ятайте, що свіжовиловлена риба, або та, що зберігається на льоді - завжди буде смачніше, ніж заморожена", - наголошує Голобородько.
Дорадо з розмарином:
Очищену рибу вимийте та витріть насухо. Приправте всередині сіллю та перцем, додайте кілька гілочок розмарину та скибочку лимона. Зверху змастіть рибину оливковою олією та посоліть. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин.
Паштет зі скумбрії:
Філе посоліть і поперчіть. Обсмажте порізану цибулю на 25 грамах масла, додайте рибу, сметану (вершки), чебрець і часник. Готуйте на середньому вогні, помішуючи, поки рідина не випарується. Тоді додайте решту масла, сік лимона і порубану зелень. Збийте блендером до однорідної маси, охолодіть і додайте гірчицю.
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