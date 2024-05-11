5 головних правил, як вибрати якісну свіжу рибу. Вони вбережуть здоров'я і гроші

Як вибрати свіжу рибу

"Несвіжу рибу видно неозброєним оком - помутніла, із запахом, що віддалено нагадує морську воду або чистий ставок. Але як вибрати найсвіжішу з тих, які, на перший погляд, здаються непоганими? У всіх риб можна виділити кілька ознак абсолютної свіжості", - говорить нутриціолог.

На що зважати при виборі риби:

у свіжої риби очі мають бути яскраві, ясні, чорні чи прозорі, але не каламутні

тіло повинно бути пружним та щільним, якщо при натисканні пальцем утворюється вм'ятина - риба не свіжа

луска має щільно прилягати до шкіри, бути гладкою і блискучою

зябра мають бути червоного або рожевого кольору

хвіст повинен бути пружним та вологим, якщо він сухий або загнутий - це означає, що риба вже не першої свіжості

"Купуйте рибу за день до приготування або безпосередньо напередодні. Пам'ятайте, що свіжовиловлена риба, або та, що зберігається на льоді - завжди буде смачніше, ніж заморожена", - наголошує Голобородько.

Швидкі рецепти приготування риби

Дорадо з розмарином:

1 ціла дорада

3 гілочки розмарину

1 лимон

сіль і перець

оливкова олія

Очищену рибу вимийте та витріть насухо. Приправте всередині сіллю та перцем, додайте кілька гілочок розмарину та скибочку лимона. Зверху змастіть рибину оливковою олією та посоліть. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин.

Паштет зі скумбрії:

500 г філе скумбрії (або будь-якої іншої жирної риби)

сіль і перець

1 цибулина

50 г масла

100 мл білого вина

200 мл сметани або густих вершків

дрібка листя чебрецю

1/2 ч. л. сухого меленого часнику

1 ч. л. гірчиці зернами

сік з половини лимона

зелень за смаком

Філе посоліть і поперчіть. Обсмажте порізану цибулю на 25 грамах масла, додайте рибу, сметану (вершки), чебрець і часник. Готуйте на середньому вогні, помішуючи, поки рідина не випарується. Тоді додайте решту масла, сік лимона і порубану зелень. Збийте блендером до однорідної маси, охолодіть і додайте гірчицю.