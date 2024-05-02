Яку "делікатесну" рибу краще купувати - дику чи вирощену в умовах аквакультури?
На Великдень багато українців звикли балувати себе різними делікатесами. Одні з таких - чорна ікра та осетрина. Але є кілька важливих моментів, які треба врахувати під час купівлі цих "екзотичних" продуктів. Наприклад, чи варто боятися купувати рибу, яка вирощена в умовах аквакультури
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на поради, розповсюджені Всесвітнім фондом природи України (WWF-Україна), розповідає, яку продукцію осетрових краще обрати для споживання, щоб вона була смачна і не нашкодила здоров’ю.
Зміст
- Де і як правильно купувати осетрину
- Як правильно вибрати чорну ікру і ознаки підробки
- Чи шкідлива штучно вирощена осетрина та чорна ікра?
- Чому не можна купувати осетрину "з рук"
- Чому осетрові занесені в Червону книгу
Де і як правильно купувати осетрину
Є кілька простих правил, які допоможуть купити осетрину, не нашкодивши ні власному здоров’ю, ні природі. Ось вони:
Не купуйте чорну ікру та осетрину "з рук в руки". Існує висока ймовірність, що така продукція є контрабандою. Продукцію з осетрових варто купувати у спеціалізованих магазинах, підприємствах аквакультури або великих супермаркетах, які дбають про свою репутацію і не ризикуватимуть продавати нелегальні продукти.
Зверніть увагу на ціну! Дешева ікра та риба може бути підробкою.
Шукайте на упаковці маркування, яке гарантує законний та екологічний видобуток. На баночці з ікрою має бути стрічка з кодом CITES (Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення). Цей код підтверджує законне виготовлення чорної ікри на аквакультурній фермі.
Також зазначимо, що на офіційному веб-сайті СITES розміщено перелік зареєстрованих аквакультурних підприємств з виробництва продукції осетрових та зазначено, чи можуть вони здійснювати експорт та/чи перепакування продукції осетрових у поточному році згідно з вимогами СITES.
Додамо, що севрюга, через свою вибагливість та пізнє настання статевої зрілості, практично не вирощується в штучних умовах. Тому ікра та м'ясо севрюги, які ви можете зустріти на ринку, найчастіше мають нелегальне походження.
Найпоширенішими видами, які вирощують в аквакультурі, є: сибірський осетер, стерлядь, гібрид російського та сибірського осетрів. Рідше зустрічаються: російський осетер і бестер (гібрид білуги та стерляді).
Як купувати осетрину правильно (фото: Freepik)
Як правильно вибрати чорну ікру і ознаки підробки
Є кілька правил і порад, які допоможуть вибрати якісну ікру і не отруїтися.
Зовнішній вигляд:
- ікринки: цілі, без тріщин, однорідного розміру та кольору
- консистенція: розсипчаста, не рідка, не надто тверда
- розмір: залежить від виду осетрових (найбільша - у білуги, дрібна - у севрюги)
- колір: від сірого до чорного, можливі відтінки (сіро-бурштиновий, оливковий)
Смак:
- ніжний, вершковий, без сторонніх присмаків
- легкий солонуватий присмак
- відсутність різкого рибного запаху
Ознаки підробки:
- ідеально кругла форма ікринок
- різкий рибний запах
- рідка або занадто тверда консистенція
- неоднорідний колір
- наявність штучних добавок
Чи шкідлива штучно вирощена осетрина та чорна ікра?
Торгівля дикою осетриною та продуктами з неї заборонена як в Україні, так і за кордоном. Єдиний законний спосіб насолодитися цим делікатесом полягає в осетрині, вирощеній штучно в умовах аквакультури, а саме на осетрових фермах.
Сучасні технології дозволяють отримати ікру та м'ясо, які за смаком і користю не поступаються "диким" аналогам.
Тим паче в Україні та по всьому світу існує багато аквакультурних підприємств, що пропонують якісну та, головне, легальну осетрину.
Чому ж експерти радять обирати осетрину та чорну ікру, вирощені на підприємствах аквакультури? Відповіді на ці питання - нижче.
Статевої зрілості осетрові досягають лише у віці 8-20 років, залежно від виду. Наприклад, білуга готова до першого нересту лише на 10-15 році життя. Ба більше, нерестяться вони не щорічно, а через певний проміжок часу (в середньому це 2-4 роки). Ось чому вилов молоді цих риб особливо погано впливає на виживання осетрових в дикій природі. Аквакультура допомагає зменшити тиск на дикі популяції, даючи можливість людям споживати осетрину без шкоди для природних ресурсів.
Підприємства аквакультури відіграють важливу роль у відновленні популяції осетрових. Молодь, вирощена в аквакультурних господарствах, випускається в природне середовище. Згодом, після дозрівання в морі, риби повертаються в річки для нересту, що допомагає відновлювати перерваний життєвий цикл виду.
Легальна аквакультура - гарантія безпеки. Державне регулювання виробництва аквакультурної продукції гарантує дотримання санітарних норм, правил транспортування та зберігання. Це робить "фермерську" осетрину та чорну ікру безпечними для вживання.
Чому не можна купувати осетрину "з рук"
Браконьєрська та контрабандна продукція несе в собі значні ризики для здоров'я. Зокрема:
- Нехтування санітарними нормами. А виробництво та пакування без дотримання правил може призвести до зараження ікри бактеріями та іншими збудниками
- Порушення температурного режиму. Це може спричинити розмноження шкідливих мікроорганізмів у рибі й призвести до інтоксикації та харчових отруєнь
- Заборонені консерванти. Для збереження нелегальної ікри часто використовуються хімічні речовини, антибіотики, барвники та інші небезпечні для здоров'я людини компоненти
- Ризики вживання дикої осетрини. Деякі види диких осетрових можуть накопичувати у своїх тканинах шкідливі речовини (зокрема, ртуть), що також може бути дуже небезпечним для людей
Білуга занесена до Червоної книги (фото: Вікіпедія)
Чому осетрові занесені в Червону книгу
160 років тому етнограф Олександр Афанасьєв-Чужбинський описував, як у пониззі Дніпра та біля Кінбурнської коси рибалки ловили осетрів та величезних білуг.
Під час нересту води Дунаю та Дніпра ледь не кишіли "червоною рибою" - так колись називали представників осетрових видів риб (білуга, стерлядь, севрюга, осетер). Річки Дунай, Дністер, Дніпро, Сіверський Донець були й частково залишаються оселищами для осетрових риб.
Попри це, сьогодні вони - рідкість для цих річок, а деякі види й зовсім зникли, як-от осетер атлантичний та осетер шип.
У XX столітті дамби гідроелектростанцій перегородили осетрам шлях до нерестовищ у верхній течії річок. А масовий вилов і браконьєрство призвели майже до повного їх винищення.
Сьогодні вільноживучі осетрові види риб занесені до Червоної книги України і гостро потребують охорони та збереження.
Раніше ми повідомляли, яку рибу можна ловити в травні, а яку - категорично заборонено.
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