5 главных правил, как выбрать качественную свежую рыбу. Они уберегут здоровье и деньги

Свежевыловленная рыба полезнее мороженой. Но чтобы правильно его выбрать, нужно знать несколько секретов.
О том, как выбрать свежую рыбу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.
"Несвижую рыбу видна невооруженным глазом - помутнела, с отдаленно напоминающим запахом морскую воду или чистый пруд. Но как выбрать самую свежую из тех, которые, на первый взгляд, кажутся неплохими? У всех рыб можно выделить несколько признаков абсолютной свежести", - говорит нутрициолог.
Что учитывать при выборе рыбы:
"Покупайте рыбу за день до приготовления или непосредственно накануне. Помните, что свежевыловленная рыба или хранящаяся на льду всегда будет вкуснее замороженной", - отмечает Голобородько.
Дорадо с розмарином:
Очищенную рыбу вымойте и протрите досуха. Приправьте внутри солью и перцем, добавьте несколько веточек розмарина и ломтик лимона. Сверху смажьте рыбу оливковым маслом и посолите. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут.
Паштет из скумбрии:
Филе посолите и поперчите. Обжарьте порезанный лук на 25 граммах сливочного масла, добавьте рыбу, сметану (сливки), чабрец и чеснок. Готовьте на среднем огне, помешивая, пока жидкость не испарится. Тогда добавьте оставшееся сливочное масло, сок лимона и порубленную зелень. Взбейте блендером до однородной массы, охладите и добавьте горчицу.
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