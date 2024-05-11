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5 главных правил, как выбрать качественную свежую рыбу. Они уберегут здоровье и деньги

Как выбрать свежую рыбу (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Свежевыловленная рыба полезнее мороженой. Но чтобы правильно его выбрать, нужно знать несколько секретов.

О том, как выбрать свежую рыбу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.

Как выбрать свежую рыбу

"Несвижую рыбу видна невооруженным глазом - помутнела, с отдаленно напоминающим запахом морскую воду или чистый пруд. Но как выбрать самую свежую из тех, которые, на первый взгляд, кажутся неплохими? У всех рыб можно выделить несколько признаков абсолютной свежести", - говорит нутрициолог.

Что учитывать при выборе рыбы:

  • у свежей рыбы глаза должны быть яркие, ясные, черные или прозрачные, но не мутные
  • тело должно быть упругим и плотным, если при нажатии пальцем образуется вмятина - рыба не свежая
  • чешуя должна плотно прилегать к коже, быть гладкой и блестящей.
  • жабры должны быть красного или розового цвета
  • хвост должен быть упругим и влажным, если он сух или загнут - это означает, что рыба уже не первой свежести

"Покупайте рыбу за день до приготовления или непосредственно накануне. Помните, что свежевыловленная рыба или хранящаяся на льду всегда будет вкуснее замороженной", - отмечает Голобородько.

Быстрые рецепты приготовления рыбы

Дорадо с розмарином:

  • 1 целая дорадо
  • 3 веточки розмарина
  • 1 лимон
  • соль и перец
  • оливковое масло

Очищенную рыбу вымойте и протрите досуха. Приправьте внутри солью и перцем, добавьте несколько веточек розмарина и ломтик лимона. Сверху смажьте рыбу оливковым маслом и посолите. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут.

Паштет из скумбрии:

  • 500 г филе скумбрии (или любой другой жирной рыбы)
  • соль и перец
  • 1 луковица
  • 50 г сливочное масла
  • 100 мл белого вина
  • 200 мл сметаны или густых сливок
  • щепотка листьев тимьяна
  • 1/2 ч. л. сухого молотого чеснока
  • 1 ч. л. горчицы зернами
  • сок из половины лимона
  • зелень по вкусу

Филе посолите и поперчите. Обжарьте порезанный лук на 25 граммах сливочного масла, добавьте рыбу, сметану (сливки), чабрец и чеснок. Готовьте на среднем огне, помешивая, пока жидкость не испарится. Тогда добавьте оставшееся сливочное масло, сок лимона и порубленную зелень. Взбейте блендером до однородной массы, охладите и добавьте горчицу.

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