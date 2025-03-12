5 фактів про Саудівську Аравію, які вас точно здивують

Священні міста Мекка та Медіна

Саудівська Аравія - єдина країна у світі, де розташовані два найсвятіші міста ісламу. Мекка є центром паломництва, куди щороку мільйони мусульман приїжджають на хадж, а Медіна - місто пророка Мухаммеда, яке символізує духовність і єдність вірян.

Саудівська Аравія має 4 об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Одним із найвизначніших місць є Аль-Хіджр (Мадайн Саліх), перший об’єкт Всесвітньої спадщини в Саудівській Аравії, визнаний у 2008 році.

Це стародавнє місто колись було великим торговим центром Набатейського королівства та має добре збережені гробниці, висічені в скелі. Й складні фасади, висічені в скелях з пісковика. У Саудівській Аравії є 4 пам'ятки, які внесені у фонд ЮНЕСКО (фото: pixabay)

Іншим значним місцем є район Ат-Тураіф в ад-Дір’я, колишня резиденція саудівської королівської родини та місце народження саудівської держави. Розташований поблизу Ер-Ріяда, він відомий своєю характерною архітектурою Наджді та відіграв вирішальну роль в історії Аравійського півострова.

Історична Джидда, ворота до Мекки, є ще одним місцем, занесеним до списку ЮНЕСКО, визнаним своїм унікальним поєднанням архітектурних стилів та його історичним значенням як великого портового міста на Червоному морі, яке служить воротами для мусульманських паломників, які подорожують до Мекки.

І, нарешті, наскельний малюнок у регіоні Хейл включає стародавнє різьблення та петрогліфи, що датуються тисячоліттями, що дає змогу зрозуміти життя та вірування перших жителів Аравійського півострова.

Нафта є основою економіки Саудівської Аравії

Відкриття величезних запасів нафти в 1930-х роках перетворило країну з переважно пустельного королівства в одного з провідних світових виробників і експортерів нафти.

У Саудівській Аравії зосереджено приблизно 17% підтверджених світових запасів нафти, а доходи від нафти складають значну частину ВВП країни - часто близько 50% і більше. Національна нафтова компанія Saudi Aramco є не лише найбільшим у світі виробником нафти, але й однією з найдорожчих компаній у світі.

Залежність від нафти протягом десятиліть формувала економічну політику Саудівської Аравії, міжнародні відносини та стратегії розвитку.

Однак, усвідомлюючи нестабільність нафтових ринків і необхідність диверсифікації економіки, уряд Саудівської Аравії запустив Vision 2030 - амбітний план зменшення залежності країни від нафти, розширення інших секторів, таких як туризм і технології, і створення більш стійкої економіки для країни. Релігія в Саудівській Аравії займає перше місце (фото: Getty Images)

В цій країні є спеціальна релігійна поліція

У Саудівській Аравії є поліція, яка стежить за дотриманням релігійних норм. Такі поліцейські, зокрема, не пускають на територію Мекки та Медіни християн, буддистів і представників будь-яких інших конфесій, крім ісламу. Порушникам догм шаріату загрожує штраф або більш серйозне покарання, аж до обезголовлення.

Конкурси краси верблюдів

Саме так, у Саудівській Аравії регулярно проводять конкурси краси серед верблюдів. Власники найкрасивіших тварин отримують призи, які можуть перевищувати 50 мільйонів доларів. Такі заходи дуже популярні серед місцевого населення, вони привертають увагу і завжди приносять власникам верблюдів нагороду.

Верблюди були невід’ємною частиною життя арабів протягом століть, слугуючи основним транспортом і супутниками в пустелі.

Окрім традиційної ролі, верблюди продовжують відігравати важливу роль у житті Саудівської Аравії сьогодні. Верблюжі ринки є жвавими центрами торгівлі, де цих тварин купують і продають для різних цілей: від перегонів до розведення.

Крім того, м’ясо верблюда є традиційною їжею в Саудівській Аравії, яку люблять за його унікальний смак і культурну цінність. Його часто готують у різних стравах, особливо під час особливих випадків і свят, продовжуючи давню кулінарну традицію в країні. В Саудівській Аравії проводять конкурси краси верблюдів (фото: pixabay.com)

Бонус - міста дуже швидко розвиваються

Великі міста Саудівської Аравії дуже швидко розвиваються. З'являються нові торгові центри, житлові комплекси та інфраструктура. Міста щодня стають більш пристосованими для житла та подорожей. Є певні проблеми з громадським транспортом, але це все тимчасово. Місцеві мешканці пересуваються переважно на власних автомобілях або на таксі.

Зараз в країні запустили один з найбільш амбітних проєктів - місто майбутнього NEOM. Це високотехнологічний і екологічний мегаполіс, який має стати символом інновацій і майбутнього розвитку країни.

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