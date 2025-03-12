5 фактов о Саудовской Аравии, которые вас точно удивят

Саудовская Аравия - загадочная страна, где древние традиции и священные места тесно переплетаются с современными достижениями, невероятными постройками будущего и большими деньгами.
Что есть интересного в Саудовской Аравии и какие факты об этой стране вас точно удивят, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Саудовская Аравия - единственная страна в мире, где расположены два самых священных города ислама. Мекка является центром паломничества, куда ежегодно миллионы мусульман приезжают на хадж, а Медина - город пророка Мухаммеда, который символизирует духовность и единство верующих.
Одним из самых выдающихся мест является Аль-Хиджр (Мадайн Салих), первый объект Всемирного наследия в Саудовской Аравии, признанный в 2008 году.
Этот древний город когда-то был крупным торговым центром Набатейского королевства и имеет хорошо сохранившиеся гробницы, высеченные в скале. И сложные фасады, высеченные в скалах из песчаника.
Другим значительным местом является район Ат-Тураиф в ад-Дирья, бывшая резиденция саудовской королевской семьи и место рождения саудовского государства. Расположенный недалеко от Эр-Рияда, он известен своей характерной архитектурой Наджди и сыграл решающую роль в истории Аравийского полуострова.
Историческая Джидда, ворота в Мекку, является еще одним местом, внесенным в список ЮНЕСКО, признанным своим уникальным сочетанием архитектурных стилей и его историческим значением как крупного портового города на Красном море, который служит воротами для мусульманских паломников, путешествующих в Мекку.
И, наконец, наскальные рисунки в регионе Хейл включают древнюю резьбу и петроглифы, датируемые тысячелетиями, что позволяет понять жизнь и верования первых жителей Аравийского полуострова.
Открытие огромных запасов нефти в 1930-х годах превратило страну из преимущественно пустынного королевства в одного из ведущих мировых производителей и экспортеров нефти.
В Саудовской Аравии сосредоточено примерно 17% подтвержденных мировых запасов нефти, а доходы от нефти составляют значительную часть ВВП страны - часто около 50% и более. Национальная нефтяная компания Saudi Aramco является не только крупнейшим в мире производителем нефти, но и одной из самых дорогих компаний в мире.
Зависимость от нефти в течение десятилетий формировала экономическую политику Саудовской Аравии, международные отношения и стратегии развития.
Однако, осознавая нестабильность нефтяных рынков и необходимость диверсификации экономики, правительство Саудовской Аравии запустило Vision 2030 - амбициозный план уменьшения зависимости страны от нефти, расширения других секторов, таких как туризм и технологии, и создания более устойчивой экономики для страны.
В Саудовской Аравии есть полиция, которая следит за соблюдением религиозных норм. Такие полицейские, в частности, не пускают на территорию Мекки и Медины христиан, буддистов и представителей любых других конфессий, кроме ислама. Нарушителям догм шариата грозит штраф или более серьезное наказание, вплоть до обезглавливания.
Именно так, в Саудовской Аравии регулярно проводят конкурсы красоты среди верблюдов. Владельцы самых красивых животных получают призы, которые могут превышать 50 миллионов долларов. Такие мероприятия очень популярны среди местного населения, они привлекают внимание и всегда приносят владельцам верблюдов награду.
Верблюды были неотъемлемой частью жизни арабов на протяжении веков, служа основным транспортом и спутниками в пустыне.
Помимо традиционной роли, верблюды продолжают играть важную роль в жизни Саудовской Аравии сегодня. Верблюжьи рынки являются оживленными центрами торговли, где этих животных покупают и продают для различных целей: от скачек до разведения.
Кроме того, мясо верблюда является традиционной едой в Саудовской Аравии, которую любят за его уникальный вкус и культурную ценность. Его часто готовят в различных блюдах, особенно во время особых случаев и праздников, продолжая древнюю кулинарную традицию в стране.
Крупные города Саудовской Аравии очень быстро развиваются. Появляются новые торговые центры, жилые комплексы и инфраструктура. Города с каждым днем становятся более приспособленными для жилья и путешествий. Есть определенные проблемы с общественным транспортом, но это все временно. Местные жители передвигаются преимущественно на собственных автомобилях или на такси.
Сейчас в стране запустили один из самых амбициозных проектов - город будущего NEOM. Это высокотехнологичный и экологичный мегаполис, который должен стать символом инноваций и будущего развития страны.
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При написании материала использованы источники: Wikipedia: Saudi Arabia, BBC News - Middle East, National Geographic: Saudi Arabia, Lonely Planet: Saudi Arabia