Чому саме Саудівська Аравія стала місцем переговорів про закінчення війни

Завтра, 11 березня в Саудівській Аравії пройде черговий раунд україно-американських переговорів на високому рівні. Раніше королівство вже прийняло у себе делегації США та Росії.

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Королівство Саудівська Аравія є однією з найвпливовіших держав Близького Сходу і мусульманського світу загалом. Вона входить до G20 – об'єднання двох десятків найбільших економік світу. Головне джерело його багатства – нафта. В країні одні з найбільших запасів "чорного золота", і що важливо, собівартість його видобутку є однією з найнижчих у світі.

На території королівства знаходяться дві найбільші святині ісламу - міста Мекка і Медіна. Через це країна позиціонує себе як лідера ісламської умми (спільноти всіх мусульман світу). Крім того, Саудівська Аравія використовує нафтові доходи для спонсорування лояльних собі ісламістських рухів по всьому Близькому Сходу та поза ним, приміром, у населених мусульманами регіонах Росії та в місцях компактного проживання мусульман у Європі.

Додатково до цього впливу, королівство має конструктивні відносини одночасно зі США, Україною та Росією.

Саудівська Аравія та США

Союз обох держав почав формуватися ще в 1930-х роках, коли американські компанії, перш за все Standard Oil, отримали доступ до нафтових родовищ в Саудівській Аравії. У 1945 році лідери обох країн – Франклін Рузвельт та Абдель Азіз ібн Сауд уклали неформальну угоду. Згідно з нею, США отримують доступ до нафти, а Саудівська Аравія – захист і економічну підтримку Америки. Крім того, у 70-роках з'явилося поняття "петродолар". Саудівська Аравія почала продавати нафту виключно за долари США і вкладати частину доходів у американські активи. Це частково підтримує статус долара як світової резервної валюти.

Під час президентства Джо Байдена відносини Саудівської Аравії зі США дещо охололи. Байден запровадив обмеження на продаж високоточних боєприпасів та іншого озброєння, аби примусити Саудівську Аравію припинити військову кампанію проти хуситів у Ємені. Також у нього були зауваження щодо прав людини в королівстві.

З поверненням Трампа відносини двох країн знову налагоджуються. Саудівська Аравія уже оголосила, що інвестує 600 мільярдів доларів у США протягом наступних чотирьох років. В обмін на це вона хотіла б розблокування контрактів на закупівлю зброї та доступ до ядерних технологій. Також Трамп заявляв про бажання залучити Саудівську Аравію до зниження світових цін на нафту – як важеля тиску на Росію.

Саудівська Аравія та Україна

Саудівська Аравія бачить в Україні партнера в аграрній сфері – в рамках налагодження надійних постачань продовольства. До 2022 року саудівський бізнес планував значні інвестиції в аграрний сектор України. У свою чергу для України Саудівська Аравія є потенційним джерелом інвестицій та ринок збуту.

Відносини України та Саудівської Аравії мають прагматичний характер. З початку повномасштабного вторгнення Росії королівство зайняло позицію "активного нейтралітету". Країна не приєдналася до санкцій проти Росії, але виступає посередником у гуманітарних питаннях. Зокрема, мова йде про обміни військовополоненими між Україною та РФ.

У 2023 році в Джидді відбулися міжнародні переговори за участю понад 40 країн в рамках підготовки "Саміту миру".

Саудівська Аравія та Росія

Із Москвою Ер-Ріяд має багатопланові і часом суперечливі відносини. З одного боку обидві країни співпрацюють у в рамках об'єднання країн-експортерів нафти ОПЕК+. Оскільки донедавна відносини Саудівської Аравії зі США залишалися напруженими, королівство не йшло на вимогу Байдена нарощувати видобуток нафти та знижувати ціни на неї. Натомість країна координувала свою позицію з Росією.

З іншого боку, інтереси Саудівської Аравії та Росії у цілій низці країн суперечать один одному. У Сирії Саудівська Аравія підтримувала антиурядові угрупування, переважно, салафітські. У свою чергу Росія була на боці режиму Асада. Розходяться позиції двох країн і щодо Ірану. Для Саудівської Аравії це один з головних регіональних супротивників, чиї проксі-клієнти не раз атакували королівство. Для Росії ж Іран є стратегічним союзником. Якщо Тегеран отримає доступ до російських військових технологій, це створить додаткові ризики для Ер-Ріяда.

Та попри ці нюанси, залучення Саудівської Аравії як майданчика поки що має більше плюсів ніж мінусів. Серед іншого і через те, що королівство поки що не намагалося задіювати власні важелі тиску на сторони переговорів. В будь-якому разі, влада країни максимально зацікавлена в проведенні подібних переговорів навіть суто з іміджевої точки зору (а своєму іміджу нафтові монархії Близького Сходу приділяють дуже багато уваги).