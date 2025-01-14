5 ефективних тренувань, які допоможуть накачати сильні руки вдома

Вправи для рук зосереджені на нарощуванні м’язів, так і на тонусі, гарантуючи, що ваші руки стануть стрункими та сильними. Біцепс і трицепс "працюють" разом, створюючи чіткість, силу та розмір м'язів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
щоб повернутися у вихідне положення.
над головою.
Закид гантелей
Згини гантель
Раніше ми повідомляли про 3 міфи про фітнес, які шкодять організму.
Також ми писали, скільки присідань потрібно робити за 60 секунд, щоб перевірити свою силу.