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5 ефективних тренувань, які допоможуть накачати сильні руки вдома

Названо вправи, які допоможуть накачати сильні руки (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вправи для рук зосереджені на нарощуванні м’язів, так і на тонусі, гарантуючи, що ваші руки стануть стрункими та сильними. Біцепс і трицепс "працюють" разом, створюючи чіткість, силу та розмір м'язів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

щоб повернутися у вихідне положення.

 над головою.

Підтягування 

Віджимання

Закид гантелей

Згини гантель

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