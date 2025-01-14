5 эффективных тренировок, которые помогут накачать сильные руки дома

Упражнения для рук сосредоточены как на наращивании мышц, так и на тонусе, гарантируя, что ваши руки станут стройными и сильными. Бицепс и трицепс "работают" вместе, создавая четкость, силу и размер мышц.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
чтобы вернуться в исходное положение.
над головой.
Заброс гантелей
Сгибы гантель
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