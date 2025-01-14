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5 эффективных тренировок, которые помогут накачать сильные руки дома

Названы упражнения, которые помогут накачать сильные руки (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Упражнения для рук сосредоточены как на наращивании мышц, так и на тонусе, гарантируя, что ваши руки станут стройными и сильными. Бицепс и трицепс "работают" вместе, создавая четкость, силу и размер мышц.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

чтобы вернуться в исходное положение.

над головой.

Подтягивания

Отжимания

Заброс гантелей

Сгибы гантель

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