5 добавок, які можуть завдати шкоди здоров'ю: дізнайтесь, що не варто приймати

Попри обіцянки виробників, не всі добавки однаково корисні. Деякі з них можуть серйозно зашкодити здоров’ю та навіть викликати серйозні хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well .

Добавки для схуднення

Важливо знати, що не завжди втрата ваги є здоровою. І добавки для схуднення є прикладом цього. Але річ у тому, що вони зазвичай неефективні.

Крім того, навіть якщо добавка допомогла, то втрата ваги буде підтримуватися лише доти, доки ви приймаєте її.

До того ж ці добавки не регулюються певними управліннями, тому може бути важко знати, що саме в них міститься або чи вони взагалі безпечні. Вони також зазвичай мають високу ціну, тому ви можете витратити багато грошей, потенційно проковтнути щось шкідливе і навіть не побачити результатів.

Натомість зосередьтеся на невеликих змінах у своєму способі життя та харчуванні, а також на додаванні руху. Це набагато кращий варіант, якщо ви хочете схуднути.

Добавки без сертифікації

На ринку доступно понад 80 000 харчових добавок, тому шукайте сертифіковані. Один зі способів, за допомогою якого виробники можуть продемонструвати, що інгредієнти в їхній продукції є точними та безпечними - це отримати незалежну сертифікацію.

Якщо добавка немає жодної незалежної сертифікації, то варто уникати її.

Добавки, які не поєднуються з вашими ліками

Якщо ви приймаєте будь-які ліки, обов’язково проконсультуйтеся зі своєю командою лікарів, перш ніж пробувати нову добавку. Все тому, що багато поживних речовин впливають на різні ліки.

Наприклад, вітамін К може впливати на ліки для розрідження крові, такі як варфарин. У цьому випадку добавка вітаміну К буде небезпечною для людини, яка приймає цей препарат.

Кофеїнові добавки

Кофеїн, мабуть, найпопулярніший наркотик у світі, і в помірних кількостях він навіть може похвалитися деякими перевагами для здоров'я. Такі напої, як кава та чай, багаті на антиоксиданти та протизапальні сполуки, які можуть дати заряд енергії та поживних речовин.

Але зазвичай вони містять у два-три рази більше кофеїну на таблетку, ніж 225-грамова чашка кави, що, ймовірно, більше, ніж ви зазвичай споживаєте за один раз.

Окрім тремтіння, тривоги та нервозності в короткостроковій перспективі, регулярне надмірне вживання кофеїну може погіршити психічне здоров'я та викликати хвороби серця та діабет, і негативно вплинути на сон.

Високодозові добавки

Існує безліч вітамінів і мінералів, необхідних організму. Але надлишок чогось корисного іноді може бути шкідливим, і поживні речовини не є винятком. Багато вітамінів і мінералів мають так звану норму, яка навряд чи спричинить побічні ефекти.

Перевищення цих лімітів може створити занадто високу концентрацію поживних речовин в організмі та призвести до негативних наслідків для здоров'я, особливо для жиророзчинних вітамінів (A, D, E та K) або важких металів (залізо, мідь та цинк).