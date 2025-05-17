5 добавок, которые могут нанести вред здоровью: узнайте, что не стоит принимать

Несмотря на обещания производителей, не все добавки одинаково полезны. Некоторые из них могут серьезно навредить здоровью и даже вызвать серьезные болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well .

Добавки для похудения

Важно знать, что не всегда потеря веса является здоровой. И добавки для похудения являются примером этого. Но дело в том, что они обычно неэффективны.

Кроме того, даже если добавка помогла, то потеря веса будет поддерживаться только до тех пор, пока вы принимаете ее.

К тому же эти добавки не регулируются определенными управлениями, поэтому может быть трудно знать, что именно в них содержится или безопасны ли они вообще. Они также обычно имеют высокую цену, поэтому вы можете потратить много денег, потенциально проглотить что-то вредное и даже не увидеть результатов.

Вместо этого сосредоточьтесь на небольших изменениях в своем образе жизни и питании, а также на добавлении движения. Это гораздо лучший вариант, если вы хотите похудеть.

Добавки без сертификации

На рынке доступно более 80 000 пищевых добавок, поэтому ищите сертифицированные. Один из способов, с помощью которого производители могут продемонстрировать, что ингредиенты в их продукции являются точными и безопасными - это получить независимую сертификацию.

Если добавка не имеет никакой независимой сертификации, то стоит избегать ее.

Добавки, которые не сочетаются с вашими лекарствами

Если вы принимаете какие-либо лекарства, обязательно проконсультируйтесь со своей командой врачей, прежде чем пробовать новую добавку. Все потому, что многие питательные вещества влияют на разные лекарства.

Например, витамин К может влиять на лекарства для разжижения крови, такие как варфарин. В этом случае добавка витамина К будет опасной для человека, принимающего этот препарат.

Кофеиновые добавки

Кофеин, пожалуй, самый популярный наркотик в мире, и в умеренных количествах он даже может похвастаться некоторыми преимуществами для здоровья. Такие напитки, как кофе и чай, богаты антиоксидантами и противовоспалительными соединениями, которые могут дать заряд энергии и питательных веществ.

Но обычно они содержат в два-три раза больше кофеина на таблетку, чем 225-граммовая чашка кофе, что, вероятно, больше, чем вы обычно потребляете за один раз.

Кроме дрожи, тревоги и нервозности в краткосрочной перспективе, регулярное чрезмерное употребление кофеина может ухудшить психическое здоровье и вызвать болезни сердца и диабет, и негативно повлиять на сон.

Высокодозовые добавки

Существует множество витаминов и минералов, необходимых организму. Но избыток чего-то полезного иногда может быть вредным, и питательные вещества не являются исключением. Многие витамины и минералы имеют так называемую норму, которая вряд ли вызовет побочные эффекты.

Превышение этих лимитов может создать слишком высокую концентрацию питательных веществ в организме и привести к негативным последствиям для здоровья, особенно для жирорастворимых витаминов (A, D, E и K) или тяжелых металлов (железо, медь и цинк).