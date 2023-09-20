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5 диких тварин, які зовні дуже схожі на собак (фото)

Середа 20 вересня 2023 20:03
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5 диких тварин, які зовні дуже схожі на собак (фото) Які дикі тварини схожі на собак (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

Існують сотні порід собак, кожна з яких має свій унікальний зовнішній вигляд і характер. До того ж деякі дикі тварини дуже схожі на собак, що розрізнити дуже важко.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Pet Helpful.

Вовки

Через велику генетичну подібність собаки та вовки мають багато спільних фізичних рис. Однак, вовки сильніші, з вищим рівнем енергії та витривалості.

Вовків важко дресувати, вони небезпечні для людей та інших дрібних тварин.

5 диких тварин, які зовні дуже схожі на собак (фото)Вовки схожі на собак (фото: pethelpful)

Лисиця

Через велику генетичну схожість у собак і лисиць багато спільних фізичних рис. Але лисиці менші за собак, у них довга морда та пухнастий рудий хвіст.

Собаки є надійними домашніми тваринами. Однак, цього не можна сказати про лисиць.

5 диких тварин, які зовні дуже схожі на собак (фото)Лисиці схожі на собак (фото: pethelpful)

Койот

Койот - хижий ссавець, що походить з Північної Америки. Койот трохи менший за вовка, але набагато більший за лисиць.

Койот чудово пристосовується до місця існування, що змінюється. Також він знищує шкідливих гризунів - мишей, пацюків і кроликів.

Зовні він дуже схожий на собаку.

5 диких тварин, які зовні дуже схожі на собак (фото)Койот схожий на собаку (фото: pethelpful)

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Раніше ветеринар розповідала, чому собаки облизують своїх господарів.

Також ми писали, як безпечно перевозити тварин потягом.

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