5 диких тварин, які зовні дуже схожі на собак (фото)

Існують сотні порід собак, кожна з яких має свій унікальний зовнішній вигляд і характер. До того ж деякі дикі тварини дуже схожі на собак, що розрізнити дуже важко.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Pet Helpful .

Вовки

Через велику генетичну подібність собаки та вовки мають багато спільних фізичних рис. О днак, вовки сильніші, з вищим рівнем енергії та витривалості.

Вовків важко дресувати, вони небезпечні для людей та інших дрібних тварин.

Вовки схожі на собак (фото: pethelpful)

Лисиця

Через велику генетичну схожість у собак і лисиць багато спільних фізичних рис. Але лисиці менші за собак, у них довга морда та пухнастий рудий хвіст.

Собаки є надійними домашніми тваринами. Однак, цього не можна сказати про лисиць.

Лисиці схожі на собак (фото: pethelpful)

Койот

Койот - хижий ссавець, що походить з Північної Америки. Койот трохи менший за вовка, але набагато більший за лисиць.

Койот чудово пристосовується до місця існування, що змінюється. Також він знищує шкідливих гризунів - мишей, пацюків і кроликів.

Зовні він дуже схожий на собаку.

Койот схожий на собаку (фото: pethelpful)

Африканська дика собака