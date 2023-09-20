5 диких животных, которые внешне очень похожи на собак (фото)

Есть сотни пород собак, каждая из которых имеет свой уникальный внешний вид и характер. К тому же некоторые дикие животные очень похожи на собак, что различить очень тяжело.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Pet Helpful .

Волки

Из-за большого генетического сходства собаки и волки имеют много общих физических черт. Однако волки сильнее, с более высоким уровнем энергии и выносливости.

Волков трудно дрессировать, они небезопасны для людей и других мелких животных.

Волки похожи на собак (фото: pethelpful)

Лиса

Из-за большого генетического сходства у собак и лис много общих физических черт. Но лисы меньше собак, у них длинная морда и пушистый рыжий хвост.

Собаки являются надежными домашними животными. Однако этого нельзя сказать о лисах.

Лисы похожи на собак (фото: pethelpful)

Койот

Койот - хищное млекопитающее, происходящее из Северной Америки. Койот чуть меньше волка, но гораздо больше лис.

Койот прекрасно приспосабливается к изменяющейся среде обитания. Также он уничтожает вредных грызунов - мышей, крыс и кроликов.

Внешне он очень похож на собаку.

Койот похож на собаку (фото: pethelpful)

Африканская дикая собака