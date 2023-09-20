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5 диких животных, которые внешне очень похожи на собак (фото)

Среда 20 сентября 2023 20:03
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5 диких животных, которые внешне очень похожи на собак (фото) Какие дикие животные похожи на собак (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Есть сотни пород собак, каждая из которых имеет свой уникальный внешний вид и характер. К тому же некоторые дикие животные очень похожи на собак, что различить очень тяжело.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Pet Helpful.

Волки

Из-за большого генетического сходства собаки и волки имеют много общих физических черт. Однако волки сильнее, с более высоким уровнем энергии и выносливости.

Волков трудно дрессировать, они небезопасны для людей и других мелких животных.

5 диких животных, которые внешне очень похожи на собак (фото)Волки похожи на собак (фото: pethelpful)

Лиса

Из-за большого генетического сходства у собак и лис много общих физических черт. Но лисы меньше собак, у них длинная морда и пушистый рыжий хвост.

Собаки являются надежными домашними животными. Однако этого нельзя сказать о лисах.

5 диких животных, которые внешне очень похожи на собак (фото)Лисы похожи на собак (фото: pethelpful)

Койот

Койот - хищное млекопитающее, происходящее из Северной Америки. Койот чуть меньше волка, но гораздо больше лис.

Койот прекрасно приспосабливается к изменяющейся среде обитания. Также он уничтожает вредных грызунов - мышей, крыс и кроликов.

Внешне он очень похож на собаку.

5 диких животных, которые внешне очень похожи на собак (фото)Койот похож на собаку (фото: pethelpful)

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