5 диких животных, которые внешне очень похожи на собак (фото)
Есть сотни пород собак, каждая из которых имеет свой уникальный внешний вид и характер. К тому же некоторые дикие животные очень похожи на собак, что различить очень тяжело.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Pet Helpful.
Волки
Из-за большого генетического сходства собаки и волки имеют много общих физических черт. Однако волки сильнее, с более высоким уровнем энергии и выносливости.
Волков трудно дрессировать, они небезопасны для людей и других мелких животных.
Волки похожи на собак (фото: pethelpful)
Лиса
Из-за большого генетического сходства у собак и лис много общих физических черт. Но лисы меньше собак, у них длинная морда и пушистый рыжий хвост.
Собаки являются надежными домашними животными. Однако этого нельзя сказать о лисах.
Лисы похожи на собак (фото: pethelpful)
Койот
Койот - хищное млекопитающее, происходящее из Северной Америки. Койот чуть меньше волка, но гораздо больше лис.
Койот прекрасно приспосабливается к изменяющейся среде обитания. Также он уничтожает вредных грызунов - мышей, крыс и кроликов.
Внешне он очень похож на собаку.
Койот похож на собаку (фото: pethelpful)
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