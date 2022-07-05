UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

47-летний Вакарчук снова стал отцом: на этот раз - девочка

Фото: Святослав Вакарчук снова стал отцом (instagram.com/sviatoslav_vakarchuk)
Автор: Светлана Мащенко

Святослав Вакарчук снова стал отцом. Теперь у 47-летнего лидера Океана Эльзы родилась девочка.

Об этом официально сообщили на странице Океана Эльзи в Facebook.

"21 июня 2022 года у Святослава Вакарчука родилась дочь. Девочку назвали Соломия. Имя, которое выбрали родители ребенка, означает "мир", - говорится в сообщении.

Представители музыканта решили не разглашать любую другую информацию, и попросили с уважением отнестись к их решению и права на частную жизнь.

"Поздравляем тебя в нашей дружной "Океановской" и большой украинской семье, маленькая украиночка Соломия Святославовна Вакарчук", - добавили в пресс-службе.

Напомним, чуть больше года назад, 19 июня 2021-го у музыканта родился сын Иван.

Что известно о маме детей Святослава Вакарчука

Девушку зовут Евгения Яцута, она тренер "Голоса страны" и продюсер украинского продакшена Radioaktive Film.

Евгению в мае сфотографировали на Каннском кинофестивале - за месяц до рождения дочери.

Фото: Евгения Яцута во время беременности

Судя по странице Евгении в Facebook у нее есть старшая дочь. Теперь она - многодетная мама.

Фото: Евгения Яцута с дочкой от предыдущих отношений

Напомним, что в июне 2021 года музыкант сообщил о расставании с Лялей Фонаревой, с которой воспитывает дочь Диану от предыдущих отношений Ляли. Вместе они были 20 лет.

Также читайте, что известно про приемную дочь Святослава Вакарчука.

Читайте РБК-Украина в Google News
Святослав Вакарчук