47-річний Вакарчук знову став батьком: цього разу - дівчинка

"21 червня 2022 року у Святослава Вакарчука народилась донечка. Дівчинку назвали Соломія. Ім'я, що обрали батьки дитини, означає "мир", - говориться в повідомленні.

Представники музиканта вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію, і попросили з повагою поставитися до їх рішення та права на приватне життя.

"Вітаємо тебе в нашій дружній "Океанівській" та великій українській родині, маленька україночка Соломія Святославівна Вакарчук", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, трохи більше року тому, 19 червня 2021-го у музиканта народився син Іван.

Що відомо про маму дітей Святослава Вакарчука

Дівчину звуть Євгенія Яцута, вона тренер "Голосу країни" і продюсер українського продакшену Radioaktive Film.

Євгенію у травні сфотографували на Каннському кінофестивалі - за місяць до народження донечки.

Фото: Євгенія Яцута під час вагітності

Судячи зі сторінки Євгенії у Facebook у неї є старша донька. Тепер вона - багатодітна мама.

Фото: Євгенія Яцута з донькою від попередніх стосунків