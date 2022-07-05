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47-річний Вакарчук знову став батьком: цього разу - дівчинка

Фото: Святослав Вакарчук знову став батьком (instagram.com/sviatoslav_vakarchuk)
Автор: Світлана Мащенко

Святослав Вакарчук знову став батьком. Тепер у 47-річного лідера Океану Ельзи народилася дівчинка.

Про це офіційно повідомили на сторінці Океану Ельзи у Facebook.

"21 червня 2022 року у Святослава Вакарчука народилась донечка. Дівчинку назвали Соломія. Ім'я, що обрали батьки дитини, означає "мир", - говориться в повідомленні.

Представники музиканта вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію, і попросили з повагою поставитися до їх рішення та права на приватне життя.

"Вітаємо тебе в нашій дружній "Океанівській" та великій українській родині, маленька україночка Соломія Святославівна Вакарчук", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, трохи більше року тому, 19 червня 2021-го у музиканта народився син Іван.

Що відомо про маму дітей Святослава Вакарчука

Дівчину звуть Євгенія Яцута, вона тренер "Голосу країни" і продюсер українського продакшену Radioaktive Film.

Євгенію у травні сфотографували на Каннському кінофестивалі - за місяць до народження донечки.

Фото: Євгенія Яцута під час вагітності

Судячи зі сторінки Євгенії у Facebook у неї є старша донька. Тепер вона - багатодітна мама.

Фото: Євгенія Яцута з донькою від попередніх стосунків

Нагадаємо, що в червні 2021 року музикант повідомив про розставання з Лялею Фонаревою, з якою виховує доньку Діану від попередніх стосунків Лялі. Разом вони були 20 років.

Також читайте, що відомо про прийомну доньку Святослава Вакарчука.

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Святослав Вакарчук