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Святослав Вакарчук впервые стал отцом: у певца родился сын!

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Среда 25 августа 2021 17:03
Святослав Вакарчук впервые стал отцом: у певца родился сын! Фото: Святослав Вакарчук стал отцом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Святослав Вакарчук впервые стал отцом! У 46-летнего музыканта на днях родился сын.

Информацию, которая 25 мая распространяется в сети, РБК-Украина подтвердили в пресс-службе группы "Океан Ельзи".

Как Святослав назвал сына

Своего сына популярный артист и общественный деятель назвал Иваном - в честь своего отца, Героя Украины Ивана Александровича, который покинул этот мир 4 апреля 2020 года.

Папа и мама маленького Ивана решили не разглашать любую другую информацию. А также просят с уважением отнестись к их решению и праву на частную жизнь.

В команде новоиспеченного папы добавили, что информация про 19 августа, как дату рождения ребенка (именно такую дату называют некоторые СМИ), не соответствует действительности.

Кто избранница Вакарчука

Поговаривают, что женщина, подарившая Святославу первого сына, работает в известной кинопродюсерской компании Radioactive, которая снимает рекламы международных брендов, клипы и сериалы.

Это собственно и все, что известно об избраннице певца.

Напомним, в начале лета Святослав Вакарчук шокировал общественность сообщением о том, что он развелся со своей гражданской женой Лялей Фонаревой, с которой прожил более 20 лет. Хоть они и не были официально расписаны, но венчались в церкви.

Вместе с Лялей они воспитывали дочь Диану от первого брака Фонаревой с Владимиром Тарасюком. Общих детей у звездных супругов не было. Но сам Вакарчук всегда во всех интервью называл Диану своей дочерью и уверял, что гордится ею.

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Святослав Вакарчук
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