Святослав Вакарчук впервые стал отцом: у певца родился сын!

Святослав Вакарчук впервые стал отцом! У 46-летнего музыканта на днях родился сын.

Информацию, которая 25 мая распространяется в сети, РБК-Украина подтвердили в пресс-службе группы "Океан Ельзи".

Как Святослав назвал сына

Своего сына популярный артист и общественный деятель назвал Иваном - в честь своего отца, Героя Украины Ивана Александровича, который покинул этот мир 4 апреля 2020 года.

Папа и мама маленького Ивана решили не разглашать любую другую информацию. А также просят с уважением отнестись к их решению и праву на частную жизнь.

В команде новоиспеченного папы добавили, что информация про 19 августа, как дату рождения ребенка (именно такую дату называют некоторые СМИ), не соответствует действительности.

Кто избранница Вакарчука

Поговаривают, что женщина, подарившая Святославу первого сына, работает в известной кинопродюсерской компании Radioactive, которая снимает рекламы международных брендов, клипы и сериалы.

Это собственно и все, что известно об избраннице певца.