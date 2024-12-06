41-річна зірка "МастерШеф" оголосила про вагітність

У День святого Миколая знаменитість опублікувала фото з животиком, що помітно округлився, і написала зворушливий пост.

"Друзі, з Днем святого Миколая! Нехай цей день наповнить ваші серця добром, теплом і вірою. Нехай у вашому житті завжди буде місце для радості, світла і добрих справ! Вірте в чудеса, адже вони завжди поруч!" - сказано в публікації.

На фото Глинська позувала в ніжній білій сукні з квітковим принтом.Вона ніжно обіймала округлий животик. Зважаючи на все, кондитер вже перебуває на останніх місяцях вагітності.

Ліза Глінська вагітна (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Трагедія Лізи Глінської

15 років тому Глінська пережила велику трагедію - її дитина народилася мертвою через недбальство лікарів. Це сталося у Ялті, де тоді мешкала 25-річна дівчина.

Як розповіла Глінська в інтерв'ю Аліні Доротюк, під час пологів з'ясувалося, що пуповина обвила шию дитини, внаслідок чого вона задихнулася. Ультразвукове дослідження, під час якого можна побачити обвивання, дівчині не зробили. Лікарі могли зробити жінці кесарів розтин, і тоді дитина залишилася б живою.

Притягти медиків до відповідальності Глинській та її сім'ї не вдалося. Через кілька тижнів після виписки чоловік дівчини поїхав до пологового будинку за документами, проте відділення, в якому народжувала Ліза, вже не було і всі особисті справи породіль нібито загубилися.

Після цієї трагедії Глінська замкнулася в собі та віддалилася від чоловіка. У результаті вони розійшлися, а дівчина почала захоплюватися кулінарією, щоб хоч якось відволіктися від сумних думок.

Ліза Глінська (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Що відомо про особисте життя Лізи Глінської

Глінська тривалий час приховувала свого обранця. А в червні 2021 року повідомила про заручини - кондитерові зробив пропозицію її новий обранець Максим Большаков.

У травні 2022 року вона вийшла заміж. Для урочистого заходу пара обрала гарні вбрання в українському стилі.

Навесні 2023 року Глінську запідозрили у вагітності, проте, судячи з усього, шанувальники зробили поспішні висновки.

Глінська з чоловіком (фото: instagram.com/lizaglinskaya)