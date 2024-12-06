41-летняя звезда "МастерШеф" объявила о беременности

Победительница шоу "МастерШеф-2", а позже - судья этого кулинарного проекта Лиза Глинская объявила в сети радостную новость - она ждет ребенка.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новый пост в Instagram.
В День святого Николая знаменитость опубликовала фото с округлившимся животиком и написала трогательный пост.
"Друзья, с Днем святого Николая! Пусть этот день наполнит ваши сердца добром, теплом и верой. Пусть в вашей жизни всегда будет место для радости, света и добрых дел! Верьте в чудеса, они ведь всегда рядом!" - сказано в публикации.
На фото Глинская позировала в нежном белом платье с цветочным принтом. Она нежно приобнимала округлившийся животик. Судя по всему, кондитер уже находится на последних месяцах беременности.
Лиза Глинская беременна (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
15 лет назад Глинская пережила большую трагедию - ее ребенок родился мертвым из-за халатности врачей. Это случилось в Ялте, где тогда жила 25-летняя девушка.
Как рассказала Глинская в интервью Алине Доротюк, во время родов выяснилось, что пуповина обвила шею ребенка, в результате чего он задохнулся. Ультразвуковое исследование, во время которого можно увидеть обвитие, девушке не сделали. Врачи могли сделать женщине кесарево сечение, и ребенок остался бы живым.
Привлечь медиков к ответственности Глинской и ее семье не удалось. Через несколько недель после выписки муж девушки поехал в роддом за документами, однако отделения, в котором рожала Лиза, уже не было и все личные дела рожениц якобы потерялись.
После этой трагедии Глинская замкнулась в себе и отдалилась от супруга. В итоге они разошлись, а девушка начала увлекаться кулинарией, чтобы хоть как-то отвлечься от грустных мыслей.
Лиза Глинская (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
Глинская долгое время скрывала своего избранника. А в июне 2021 года сообщила о помолвке - кондитеру сделал предложение ее новый избранник Максим Большаков.
В мае 2022 года она вышла замуж. Для торжественного мероприятия пара выбрала красивые наряды в украинском стиле.
Весной 2023 года Глинскую заподозрили в беременности, однако, судя по всему поклонники сделали поспешные выводы.
Глинская с мужем (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
Ранее стало известно, что Позитив и Юлия Сахневич впервые станут родителями.
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