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41-річна Періс Гілтон вперше стала мамою, але її розкритикували за фото

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Четвер 26 січня 2023 10:39
41-річна Періс Гілтон вперше стала мамою, але її розкритикували за фото Фото: Періс Гілтон повідомила про первістка
Автор: Людмила Жукова

Світська левиця Періс Гілтон та її чоловік Картер Реум уперше стали батьками. 41-річна знаменитість похвалилася первістком, з яким допомогла сурогатна мати.

Знімок з дитиною Хілтон опублікувала на своїй сторінці в Instagram, але багато підписників розкриткували її.

Чому шанувальникам не сподобалося фото

Річ у тому, що зірка опублікувала знімок, на якому її рука тримає ручку малюка.

При цьому на першому плані видно білий манікюр Періс, а через велику кількість ретуші зовсім не схожий на перше фото щасливої мами.

Багато шанувальників написали Хілтон, що розуміють, якою вона буде мамою. Вони наполягають, що фото треба було не ретушувати.

41-річна Періс Гілтон вперше стала мамою, але її розкритикували за фотоПеріс Гілтон стала вперше мамою і показала фото з немовлям (фото: instagram.com/parishilton)

Періс Гілтон та Картер Реум давно мріяли стати батьками, заради цього вони навіть готувалися до процедури ЕКЗ.

Судячи з усього, Гілтон все ж таки вирішила вдатися до послуг сурогатної матері. Жінка народила подружжю хлопчика. Його ім'я поки що тримають у секреті.

"Я завжди мріяла стати матір'ю, і я така щаслива, що ми з Картером знайшли один одного", - сказала спадкоємиця імперії Hilton в інтерв'ю.

41-річна Періс Гілтон вперше стала мамою, але її розкритикували за фото

Періс та Картер (фото: instagram.com/parishilton)

Зазначимо, що парочка ще до пандемії коронавірусу мріяла про дитину, тоді Періс і заморозила свої яйцеклітини.

Як ми раніше писали, зірка "Папіка" та "Сватів" народила первістка.

Нагадаємо також, що минулої осені модель, блогер та актриса Вікторія Маремуха вперше стала мамою .

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Пэрис Хилтон