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Зірка "Папіка" і "Сватів" народила первістка: миле фото малюка

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Неділя 22 січня 2023 16:46
Зірка "Папіка" і "Сватів" народила первістка: миле фото малюка Фото: Дарія Рибак, українська актриса (instagram.com/dashiki_rybak)
Автор: Володимир Костирін

Зірка серіалів "Папік", "100 тисяч хвилин" та "Свати" Дарія Рибак вперше стала мамою - українська актриса народила первістка і поділилася в мережі знімком малюка.

Миле фото Рибак опублікувала на своєму Instagram.

Знаменитість заначила, що пологи пройшли вчора, 21 січня. У них із нареченим тепер з'явився синочок.

"21.01.2023… День, що змінив життя… День, коли народився наш син. День, коли я стала мамою. День, коли ми стали батьками. День, коли життя набуло нових смислів Ну, привіт, сину! Ласкаво просимо у наш світ", - пише Дарія.

Актриса також виклала в інтернеті першу фотографію хлопчика, але обличчя малюка поки не показує.

Зірка &quot;Папіка&quot; і &quot;Сватів&quot; народила первістка: миле фото малюка

Актриса Дарія Рибак народила сина (фото: instagram.com/dashiki_rybak)

Додамо, що про свою вагітність 33-річна Рибак вирішила публічно розповісти лише у жовтні минулого року, а трохи раніше - у липні, Даша похвалилася фотографією обручки на безіменному пальці, яку їй подарував коханий, роблячи пропозицію. Ім'я його актриса тримає у секреті.

Зірка &quot;Папіка&quot; і &quot;Сватів&quot; народила первістка: миле фото малюка

Актриса Дарія Рибак (фото: instagram.com/dashiki_rybak)

Дарію з народженням дитини тепло вітають інші українські селебріті - зірки кіно та шоубізу. Так, у коментарях під постом опубліковано теплі добрі побажання від Дар'ї Петрожицької, Анни Кошмал, Michelle Andradе, Анастасії Цимбалару, Юлії Богдан і не тільки.

Зірка &quot;Папіка&quot; і &quot;Сватів&quot; народила первістка: миле фото малюкаЗірка &quot;Папіка&quot; і &quot;Сватів&quot; народила первістка: миле фото малюка

Дарію Рибак вітають із народженням малюка (фото: скрін коментарів instagram.com/dashiki_rybak)

Раніше ми розповідали, що у жовтні український актор Віктор Стороженко, який воює на передовій, знову став татом.

Нагадаємо також, що минулої осені модель, блогер та актриса Вікторія Маремуха вперше стала мамою.

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акторка Папік Свати Дарія Рибак