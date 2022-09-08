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Украинская модель Виктория Маремуха впервые стала мамой: первые фото из роддома

Новина українською →
Киев, Четверг 08 сентября 2022 16:13
Украинская модель Виктория Маремуха впервые стала мамой: первые фото из роддома Виктория Маремуха стала мамой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская модель, блогер и актриса Виктория Маремуха 7 сентября впервые стала мамой. Рожала сына она в Украине, хотя сперва в целях безопасности планировала сделать это во Франции, откуда ее муж Луи.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Также счастливые родители поделились первыми фото малыша. Отметим, что звезда решила не скрывать лицо первенца после рождения.

Малыш родился в 19:59 7 сентября в Киеве. Его вес при рождении составил около 3,5 килограмм, а рост - 54 см.

"Чувствуем себя невероятно счастливыми! Роды были идеальными. Рожать дома было моим лучшим решением! Спасибо всем за поддержку и поздравления, мы отдыхать", - сказала Виктория.

Украинская модель Виктория Маремуха впервые стала мамой: первые фото из роддомаУкраинская модель Виктория Маремуха впервые стала мамой (instagram.com/vicky_mare)

Также на следующий день Маремуха поделилась, что ей пришлось стимулировать роды, ведь сын должен был родиться 24 августа. В результате процесс для звезды прошел легко и без неприятностей.

По словам звезды, мальчик родился "с характером", потому что не дал родителям выспаться в первую ночь.

Имя мальчика родители пока не называют.

В комментариях украинские знаменитости и поклонники поздравляют модель и желают здоровья малышу.


Украинская модель Виктория Маремуха впервые стала мамой: первые фото из роддома

Украинская модель Виктория Маремуха впервые стала мамой: первые фото из роддомаУкраинская модель Виктория Маремуха впервые стала мамой: первые фото из роддома

Украинская модель Виктория Маремуха впервые стала мамой (instagram.com/vicky_mare)

Напомним, что Виктория Маремуха 21 июня неожиданно для всех вышла замуж за своего возлюбленного - француза Луи.

Также модель рассказывала, как познакомилась со своим мужем.

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