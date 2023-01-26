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41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала мамой, но ее заклеймили за фото

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Четверг 26 января 2023 10:39
41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала мамой, но ее заклеймили за фото Фото: Пэрис Хилтон сообщила о первенце
Автор: Людмила Жукова

Светская львица Пэрис Хилтон и ее муж Картер Реум впервые стали родителями. 41-летняя знаменитость похвасталась первенцем, с которым помогла суррогатная мать.

Снимок с ребенком Хилтон опубликовала на своей странице в Instagram, но многие подписчики заклеймили ее.

Почему поклонникам не понравилось фото

Дело в том, что звезда опубликовала снимок, на котором ее рука держит ручку малыша.

При этом на первом плане виден белоснежный маникюр Пэрис, а из-за большого количества ретуши совсем не похож на первое фото счастливой мамы.

Многие поклонники написали Хилтон, что понимают, какой она будет мамой. Они настаивают, что фото нужно было не ретушировать.

41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала мамой, но ее заклеймили за фотоПэрис Хилтон стала впервые мамой и показала фото с младенцем (фото: instagram.com/parishilton)

Пэрис Хилтон и Картер Реум давно мечтали стать родителями, ради этого они даже готовились к процедуре ЭКО.

Судя по всему, Хилтон все же решила прибегнуть к услугам суррогатной матери. Женщина родила супругам мальчика. Его имя пока держат в секрете.

"Я всегда мечтала стать матерью, и я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга", - сказала наследница империи Hilton в интервью.

41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала мамой, но ее заклеймили за фото

Пэрис и Картер (фото: instagram.com/parishilton)

Отметим, что парочка еще до пандемии коронавируса мечтала о ребенке, тогда Пэрис и заморозила свои яйцеклетки.

Как мы ранее писали, звезда "Папика" и "Сватов" родила первенца.

Напомним также, что прошлой осенью модель, блогер и актриса Виктория Маремуха впервые стала мамой.

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Пэрис Хилтон