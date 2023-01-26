40-летняя женщина показала способ, как выглядеть на 10 лет младше
Выглядеть моложе своих лет мечтают многие женщины. Есть отличные новости - это возможно с помощью правильного макияжа.
Секретом того, как выглядеть на 10 лет моложе поделилась в TikTok 40-летняя блогерша Натали Брайт.
Как выглядеть на 10 лет моложе своих лет?
Сама Натали говорит, что ее секрет в том, что она наносит много макияжа. Ее помощник - это консилер.
Выберите более светлый оттенок и нанесите его там, где ваша кожа провисает и морщится. Он осветлит эту область и добавит ей привлекательности.
Маленькой кисточкой Натали наносит консилер вокруг носа и вдоль носогубных складок. Она также наносит продукт под глазами и рядом с подбородком, где обычно образуются морщины.
Натали показала, как наносить макияж (Скриншот TikTok)
"Всегда припудривайте Т-зону. Пудра помогает закрепить базовые продукты, делая покрытие безупречным, а общий вид макияжа держится дольше", - посоветовала она.
Не бойтесь пользоваться бронзантом, он добавит вам свежести.
Также Натали настаивает на стойком макияже губ.
"Наносите яркую помаду, не бойтесь" , - резюмировала она.
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