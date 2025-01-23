4 українські зірки, які намагаються, але не можуть прославитися за кордоном

Після початку повномасштабного вторгнення Росії багато українських артистів виїхали за кордон. Проте для декого з них цей переїзд став ще одним викликом - адже тепер вони намагаються знайти себе в новій реальності та привернути увагу світової аудиторії. Водночас вдома їхні імена поступово зникають із поля зору.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про чотирьох українських зірок, які намагаються прославитися за кордоном, але поки що безуспішно.
Після гучного скандалу з незаконним відвідуванням окупованого Криму у 2015 році, репутаційні втрати для співачки були колосальними.
Аліна Паш намагалася виправдати себе, дала кілька примирливих інтерв'ю та випустила зворушливий кліп, присвячений дітям, які загинули через російську агресію. Проте в мережі її й далі критикували за минулі помилки. Вочевидь, це змусило співачку замислитися над новими напрямками розвитку кар'єри.
Аліна Паш (фото: instagram.com/alinapash)
Нині виконавиця мешкає у США. У своєму Instagram вона називає себе "Співочою відьмою з Каліфорнії, Лос-Анджелес" і веде сторінку англійською мовою.
А ось дописів, присвячених війні на її рідній батьківщині, не спостерігається, за що їй часто дорікають користувачі мережі.
Співачка MARUV (Анна Корсун) також неабияк розчарувала своїх фанів мовчазною позицією стосовно війни в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення РФ артистка зникла з інформаційного простору, а згодом на її сторінці почали з'являтися публікації з Туреччини та ОАЕ.
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Наразі виконавиця зосередилася на записі пісень англійською мовою, орієнтуючись на міжнародний ринок. Водночас у рідній країні її діяльність та і сама вона вже нікому нецікаві.
Співачка Настя Каменських давно позиціонує себе як інтернаціональну артистку. Вона не залишає свою мрію стати відомою за кордоном і вже певний час працює на латиноамериканську аудиторію.
Зірка випускає пісні іспанською та спілкується цією мовою у своїх відео.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Втім, її колеги вважають, за кордоном наразі перевантажений ринок і іноземним слухачам варто пропонувати щось нове, а для цього чудово підійде саме українська музика.
Чоловік Каменських, репер Потап, з початку повномасштабного вторгнення перебуває за кордоном, де намагається розвивати свою творчість. А нещодавно він голосив про повернення до музичної діяльності, представив новий творчий образ під псевдонімом Slavic Balagan.
Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Потап, чиї пісні більше не відповідають музичним вподобанням своїх українських фанатів, тепер прагне змінити уявлення про східноєвропейську культуру.
"Це я, Slavic Balagan, ваш улюблений старший брат зі Східної Європи! Я тут, щоб змусити вас сміятися і забути всі ті нікчемні формальності Заходу, які стають на заваді справжньому щастю!" - зазначив продюсер.
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