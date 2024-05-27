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Вибралися зі злиднів і досягли успіху: 5 українських зірок, які виросли у бідності

Понеділок 27 травня 2024 09:00
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Вибралися зі злиднів і досягли успіху: 5 українських зірок, які виросли у бідності Макс Барських і Андрій Данилко (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Бідність - це не порок, а чудова мотивація створити життя своєї мрії. Саме так і вчинили герої нашого сьогоднішнього матеріалу, які піднялися із самих низів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про українських зірок, які пройшли шлях від бідності до феєричного успіху тільки завдяки своїй завзятості.

Андрій Данилко

Співак Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, виріс у бідній родині в Полтаві. Його батько зловживав алкоголем і помер, коли хлопчику було всього сім років.

Мати змушена була важко працювати, щоб забезпечити сім'ю.

Виконавець часто згадує, що на випускний вечір однокласники подарували йому святковий костюм.

Вибралися зі злиднів і досягли успіху: 5 українських зірок, які виросли у бідності

Андрій Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)

Макс Барських

Батько відомого українського виконавця Макса Барських зловживав алкоголем і часто підіймав руку на його маму, а також неодноразово бив самого хлопчика.

Артист зізнається, що травми, отримані в дитинстві, турбують його досі. Також відомо, що Макс грався замість іграшок прищіпками, оскільки в його родині не було грошей на машинки.

Вибралися зі злиднів і досягли успіху: 5 українських зірок, які виросли у бідності

Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)

Андре Тан

Мама дизайнера Андре Тана суворо виховувала його в селі Комсомольське Харківської області. З дев'яти років він у вихідні продавав болгарський перець на ринку, а в будні - свіжу рибу.

У 90-х роках, через брак коштів на оренду квартири, Андре жив на вокзалі.

Вибралися зі злиднів і досягли успіху: 5 українських зірок, які виросли у бідності

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Олександр Пономарьов

Співак Олександр Пономарьов виріс у бідній родині з Хмельницького. Він згадує, що часто був змушений їсти хліб з цибулею, оскільки іншої їжі не було.

Батьки насилу зібрали гроші на гітару, щоб Олександр міг займатися музикою. Грошей на музичну школу не вистачало, але завдяки своєму таланту він зміг вступити до музичного училища.

Вибралися зі злиднів і досягли успіху: 5 українських зірок, які виросли у бідності

Олександр Пономарьов (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Катерина Павленко

Солістка гурту Go_A Катерина Павленко вважає за краще не згадувати важке і злиденне дитинство в Ніжині, тому що вона виросла без батька.

Катерина та її мати змушені були жити в недобудованому будинку в зимовий період, що призводило до того, що дівчинка часто хворіла.

Одного разу Павленко навіть опинилася на межі смерті через хворобу, але її врятували в київській лікарні, де провели безкоштовну операцію на легенях.

Вибралися зі злиднів і досягли успіху: 5 українських зірок, які виросли у бідності

Катерина Павленко (фото: instagram.com/monokatee)

Раніше ми писали про 5 українських суперзірок, які народилися в маленькому селі.

Також ми розповідали про знаменитостей, які стали багатодітними батьками під час війни.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Вікіпедія, "Говорить Суханов", "Екзамен".

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